Правоохоронці викрили злочинців, які заволоділи землями під Києвом на майже 2 мільярди
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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 15 серпня викрили п’ятьох учасників організованої групи, яка заволоділа земельними ділянками під Києвом площею понад 1200 га. Їхні дії призвели до збитків державі на 1,8 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Серед підозрюваних: колишній заступник керівника ДП "Головний науково-дослідний та проектний інститут Землеустрою" (організатор схеми), двоє експосадовців ГУ Держгеокадастру в Київській області (виконавці) та двоє людей, пов’язаних із екскерівництвом Держгеокадастру (пособники).
Їхні дії осіб кваліфіковані за ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
За даними слідства, у 2018-2019 роках організатор злочину, маючи вплив на службових осіб ГУ Держгеокадастру у Київській області, а також зв’язки з високопосадовцями у різних сферах, розробив схему заволодіння сільськогоспземлями які перебували у постійному користуванні державних підприємств на території Київщини.
Для цього він залучив інших співучасників, які, серед іншого, підшукували учасників АТО, які мають право на безоплатне отримання земельної ділянки. Детективи і прокурори встановили два епізоди злочинної діяльності – заволодіння майже 920 га державної землі у Фастові та близько 284 га ДП "Пуща-Водиця" поблизу Києва.
У першому епізоді злочинці забезпечили проведення інвентаризації земельних ділянок у Фастові, що перебували у користуванні ДП "ДГ "Дмитрівка", яке знаходиться у віданні Національної академії аграрних наук.
Зловмисники внесли неправдиві відомості до документації, складеної за результатами інвентаризації, де вказали, що право користування земельними ділянками відсутнє, нібито, у зв’язку з ліквідацією державного підприємства та відсутністю правонаступника, а тому ділянки були віднесені до земель запасу.
Після того учасники злочину без відома учасників АТО виділили на їхні імена у приватну власність ці земельні ділянки.
Згодом, після приватизації землі, її перепродали третім особам офіційно за ціною в 10 разів нижче ринкової вартості. За даними експертизи, земельні ділянки коштували майже 715 млн грн, у той час як приватним підприємцям були передані за 85 млн грн.
Щодо землі у Пущі-Водиці, то йдеться про виділення ділянок на території Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад загальною площею 284,32 га та вартістю майже 1,2 млрд грн.
Особливістю цієї схеми було те, що ДП "Пуща Водиця" за результатами інвентаризації зареєструвало за собою право користування земельними ділянками у 2016 році. У 2019-му розробило відповідну документацію на поділ частини ділянок, яка була затверджена ГУ Держгеокадастру у Київській області.
Однак, підозрювані, намагаючись заволодіти вказаним ділянками, підготували від імені ГУ Держгеокадастру у Київській області скаргу до Міністерства юстиції щодо скасування реєстрації права користування земельними ділянками, оскільки їх поділ був здійснений, нібито без погодження Держгеокадастру як представника держави – власника земельних ділянок.
Саме право користування скасовано не було, але зловмисники надалі забезпечили надання службовими Головного управління Держгеокаластру у Київській області цих ділянок у приватну власність на ім’я учасників АТО, більшість з яких навіть не знали про реалізацію свого права.
Тут також планувалась зміна цільового призначення і подальший продаж приватним компаніям.
Проте, завдяки правоохоронцям у 2020-2021 роках на усі землі накладено арешт і видано заборону щодо їх забудови, змінення цільового призначення тощо, що дозволило їх зберегти для громади Київщини.
Будь ласка, зачекайте...
На південь.
На розмінування в штрафбати, які спеціально для цього варто створити.
Или может люди должны вернутся из-за того что может быть Европейские компании приедут в Украину и дадут рабочие места? Так Украинцы в Европе и так на них работают.
ПЛАТИТЬ НУЖНО ОТ ТЫСЯЧИ ДОЛАРОВ УКРАИНЦУ УРОДЫ. ВОТ ТОГДА УКРАИНЦЫ МОЖЕТ БЫТЬ ВЕРНУТСЯ !!!
В Україні з часом виросте зарплатня, але не все зразу. Спочатку орків виженемо, потім відбудуємо економіку. Багато хто по любому повернеться.
Там пишут почему нужно вернутся:
1. Додаток Дия удобный
2. Дешевое комуналка в отличии от Европы
3. Дешевая оренда жилья
4. Тоска за родствениками
5. Европейцы когда чтото откроют в Украине и дадут рабочие места
(хотя украинцы в Европе и так работают на европейцев)
Власть ничего не обещает нормального, ни безопасности, ни минмалки хотя бы 1 тыс долларов Условия для бизнеса.
После войны то что будет это невероятная инфляция, Большие налоги на бизнес, они уже не маленькие, будет хуже. Новая почта и розетка цже жалуются что их штрафуют ни за что.
Мелкие города превратятся в поселки, поселки исчезнут. По сути жизни будет только в обласных центрах