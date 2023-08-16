Із Одеси вирушило перше судно після припинення "зернової угоди". ФОТО

Контейнеровоз Joseph Schulte (прапор Гонконг) вийшов з порту "Одеса" та рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до та з чорноморських морських портів України.

Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков у Facebook.

"16 серпня контейнеровоз, який знаходився в порту Одеса з 23 лютого 2022 року, вийшов за Воронцовський маяк і тримає курс на Босфор. На борту – понад 30 тис. тонн вантажу (2 114 контейнерів), зокрема з продовольством", – уточнив він.

Як нагадав урядовець, коридор насамперед використовуватиметься для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ.

Згідно з навігаційним дорученням ВМС ЗСУ тимчасові маршрути руху цивільних суден почали діяти з 8 серпня.

Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня. Після виходу Росії з "зернової угоди" Москва атакувала портову зернову інфраструктуру, щоб припинити доступ українського продовольства на світові ринки.