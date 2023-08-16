Росія атакувала безпілотниками ще один порт на Дунаї, пошкоджені склади та зерносховища (оновлено)

У ніч проти 16 серпня ворог двічі атакував портову та зернову інфраструктуру Одещини. Унаслідок цього постраждали склади та зерносховища одного з портів Дунаю.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адмінстрації Олег Кіпер у Telegram.

"Унаслідок ворожих влучань по одному з портів Дунаю постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС", – зазначив він.

За його словами, загиблих і постраждалих унаслідок атаки немає. Загалом над Одещиною було знищено 11 ворожих ударних безпілотників.

Пізніше голова Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що Росія завдала удару безпілотниками по території Ренійського порту.

"Територія ДП "Ренійський МТП". Внаслідок влучання російського БПЛА в два металевих склади ангарного типу виникло загорання 2-х тракторів та виявлено загорання шроту у поруч розташованому складі на площі 10 м2. Загиблих та постраждалих немає. Терористи продовжують воювати з продовольством", – написав він у Telegram.

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Як повідомлялося, в ніч на 2 серпня Росія вже атакувала українські порти на Дунаї, пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення. Крім того, суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля "Морвокзалу" в Ізмаїлі та офіс "Українського дунайського пароплавства". Внаслідок цього кількість заходів суден в українські порти на Дунаї впала у 2-5 разів.

У відповідь Україна атакувала дронами порт Новоросійська. Зокрема, надводні безпілотники уразили російський десантний корабель "Оленегорский горняк" у бухті Новоросійська, а також великий нафтовий танкер РФ "SIG" у Керченській протоці, який транспортував паливо для російських військ.

Після цього Україна оголосила про військову загрозу для судноплавання в акваторії низки російських портів на Чорному морі.

13 серпня у Міноборони РФ заявили, що турецьке суховантажне судно Sukru Okan під прапором Палау, що прямувало в порт "Ізмаїл" (Одеська обл.), не відреагувало на вимогу російських військових про примусову зупинку для огляду. Псля цього російський бойовий корабель "відкрив попереджувальний вогонь з автоматичної стрілецької зброї", а з вертольота на суховантажне судно висадилася група російських військових. Після завершення примусового огляду судно відпустили, однак воно змінило курс і наразі зупинилося в одному з румунських портів. У Міноборони Туреччини розпочали розслідування цього інциденту.