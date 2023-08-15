Пентагон створив оперативну групу для нагляду за штучним інтелектом

Міністерство оборони США створило цільову групу під назвою Lima для використання можливостей інтеграції систем штучного інтелекту в оборонні технології. Організація шукатиме шляхи відповідального та стратегічного використання генеративного штучного інтелекту для військових цілей.

Як пише Interesting Engineering, оперативна група Lima, очолювана Головним управлінням цифрового та штучного інтелекту (CDAO), зіграє ключову роль в аналізі та інтеграції генеративних інструментів штучного інтелекту, таких як великі мовні моделі, у Міністерстві оборони.

Оперативна група Lima забезпечить, щоб Департамент залишався на передньому краї передових технологій, одночасно захищаючи національну безпеку.

Як зазначили в Міністерстві оборони США, цільова група допомагатиме мінімізувати ризики та надмірність, одночасно просуваючи генеративні зусилля ШІ в усьому Департаменті шляхом залучення співпраці між Департаментом, розвідувальною спільнотою та іншими федеральними агентствами.

Основна увага також буде зосереджена на просуванні освіти, прищепленні культури відповідального використання та нагляді за скоординованою залученістю Міністерства оборони з міжвідомчими, міжнародними, освітніми, громадянським суспільством і зацікавленими сторонами галузі для забезпечення етичної та розумної розробки та застосування генеративних технологій ШІ.

CDAO, який з'явився в червні 2022 року, був створений спеціально для інтеграції та оптимізації можливостей штучного інтелекту в Міністерстві оборони. Офіс відповідає за посилення впровадження Міністерством оборони даних, аналітики та штучного інтелекту, що дозволяє цифровій інфраструктурі та прийняттю політики Департаменту пропонувати масштабовані рішення на основі штучного інтелекту для бізнесу та випадків спільного використання, а також захищати країну від існуючих і нових загроз.

Міністерство оборони сподівається, що оперативна група Ліма керуватиме дослідженнями Департаменту та відповідальним впровадженням генеративних можливостей штучного інтелекту всередині та між Міністерством оборони, пропонуючи вказівки та рекомендації для життєво важливих органів влади.