Відновлення інфраструктури: ПРООН спільно з урядом Німеччини профінансують 12 проєктів

12 українських громад реалізують проєкти на відновлення інфраструктури на загальну суму 11,45 млн євро, із яких 7,6 млн євро буде профінансовано завдяки проектам "Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів" і ReACT4UA та решта 3,85 млн євро – за співфінансування від громад.

Як ідеться в повідомленні Міністерства економіки, зокрема, підтримка проєктних ініціатив передбачається у таких пріоритетних сферах:

2 проєкти спрямовані на відновлення чи надання електро-, газо-, водопостачання чи інших базових комунальних послуг для бізнес-зон місцевої громади;

10 проєктів будуть спрямовані на переобладнання комунальних приміщень для приймання місцевих та переміщених МСП, а також забезпечення обладнанням ділової інфраструктури (бізнес-центри, коворкінги, громадські простори для роботи тощо).

Із результатами відбору можна ознайомитися за посиланням.

Проєкт "Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів (SRER)" реалізується ПРООН за підтримки проєкту міжнародної співпраці ReACT4UA ("Застосування та імплементація угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі"), який фінансується урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.