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На Полтавщині дозволили продавати алкоголь на годину довше

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алкоголь

Із 17 серпня в Полтавській області буде розширено час продажу алкогольних напоїв. Так, алкогольні напої в закладах торгівлі й громадського харчування Полтавщини можна буде придбати з 08:00 до 22:00.

Таке рішення прийняла Рада оборони області, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Від представників бізнесу, мереж супермаркетів, закладів харчування отримували звернення щодо розширення часового проміжку продажу відповідних товарів", – зазначив він.

Як підкреслив Лунін, це дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів податків із роздрібної торгівлі, а також спрямовувати більше коштів із отриманого бізнесом прибутку на підтримку ЗСУ.

Автор: Галина Ялівець
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