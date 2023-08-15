На Полтавщині дозволили продавати алкоголь на годину довше

Із 17 серпня в Полтавській області буде розширено час продажу алкогольних напоїв. Так, алкогольні напої в закладах торгівлі й громадського харчування Полтавщини можна буде придбати з 08:00 до 22:00.

Таке рішення прийняла Рада оборони області, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Від представників бізнесу, мереж супермаркетів, закладів харчування отримували звернення щодо розширення часового проміжку продажу відповідних товарів", – зазначив він.

Як підкреслив Лунін, це дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів податків із роздрібної торгівлі, а також спрямовувати більше коштів із отриманого бізнесом прибутку на підтримку ЗСУ.