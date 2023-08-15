Мінфін розмістив облігації внутрішньої позики на 6,4 мільярда гривень

Міністерство фінансів 15 серпня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 6,4 мільярда гривень (в еквіваленті).

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу облігацій у гривні терміном обігу 15 місяців надійшло 394,72 мільйона гривень під 17,8% річних.

Від продажу ОВДП терміном обігу півтора року вдалося залучити 124,73 мільйона під 18,35% річних.

Крім того, Мінфін розмістив трирічні бенчмарк-облігації на 5,08 мільярда гривень під незмінні 19,49%.

Мінфін також розмістив дев'ятимісячні облігації у європейській валюті на 20 млн євро під 3,11% річних.

Читайте також: У "Дії" з’явилася можливість придбати нові облігації для звільнення українських міст

Як повідомлялося, упродовж січня - липня 2023 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 94,3 млрд (в еквіваленті) перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема у липні – на 13,77 млрд грн.

За даними Депозитарію НБУ, протягом перших семи місяців 2023 року уряд України отримав від розміщення ОВДП на аукціонах 227,42 млрд грн, $2,19 млрд та 640,9 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період направлено 141,64 млрд грн, $2,08 млрд та 529,8 млн євро.