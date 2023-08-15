Мінфін розмістив облігації внутрішньої позики на 6,4 мільярда гривень
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Міністерство фінансів 15 серпня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 6,4 мільярда гривень (в еквіваленті).
Як свідчать дані Мінфіну, від продажу облігацій у гривні терміном обігу 15 місяців надійшло 394,72 мільйона гривень під 17,8% річних.
Від продажу ОВДП терміном обігу півтора року вдалося залучити 124,73 мільйона під 18,35% річних.
Крім того, Мінфін розмістив трирічні бенчмарк-облігації на 5,08 мільярда гривень під незмінні 19,49%.
Мінфін також розмістив дев'ятимісячні облігації у європейській валюті на 20 млн євро під 3,11% річних.
Як повідомлялося, упродовж січня - липня 2023 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 94,3 млрд (в еквіваленті) перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема у липні – на 13,77 млрд грн.
За даними Депозитарію НБУ, протягом перших семи місяців 2023 року уряд України отримав від розміщення ОВДП на аукціонах 227,42 млрд грн, $2,19 млрд та 640,9 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період направлено 141,64 млрд грн, $2,08 млрд та 529,8 млн євро.
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