Угорщина затримає платежі Росії за будівництво АЕС та вимагає виплати кредитів у євро

Угорщина затримає виплату відсотків Росії, які вона має за фінансовою угодою для АЕС "Пакш ІІ", що підтримується Москвою, і вона здійснюватиме їх у євро.

Як ідеться в повідомленні угорського уряду, проєкт вийде в експлуатацію лише на початку наступного десятиліття, набагато пізніше, ніж планувалося, через значні затримки, пов'язані з протидією російським інвестиціям у будівництво з боку ЄС та скаргами угорських регуляторів на якість планів "Росатома", який займається будівництвом об’єкту, пише Bloomberg.

Росія опублікувала нові поправки до фінансової угоди, яку вона погодила з Угорщиною минулого місяця, згідно з якими вона відстрочила платежі та вимагала виплати кредитів у євро.

Угорщина матиме 30 днів починаючи з 16 серпня для здійснення платежів.

Крім того, початок зведення атомної станції було відкладено після того, як Управління ядерної енергетики Угорщини продовжило дозвіл до 11 жовтня 2024 року замість попереднього терміну завершення частини проєкту в жовтні 2023 року.

Як повідомлялося, Угорщина отримала погодження Єврокомісії на внесення змін до контракту на будівництво двох енергоблоків АЕС "Пакш ІІ", укладеного з "Росатомом".

У серпні минулого року Управління з атомної енергетики Угорщини видало дозвіл на проєкт "Пакш ІІ" з розширення атомної електростанції "Пакш", яким займатиметься російська держкорпорація "Росатом".