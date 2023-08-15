Кабмін створив галузевий державний архів Нацбанку

Кабінет міністрів створив галузевий державний архів Національного банку України.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 15 серпня.

"Утворено галузевий державний архів Національного банку України для зберігання архівних документів Національного банку України, банків з метою унормування зберігання архівних документів НБУ, банків, у тому числі ліквідованих та неплатоспроможних, що перебувають у процедурі ліквідації, а також визначення правил приймання архівних документів банків на зберігання", – повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

У березні цього року Національний банк України впровадив інформаційну систему "Електронний архів НБУ", продовжуючи здійснювати заходи щодо застосування єдиних міжнародних стандартів електронного документообігу та створення додаткових можливостей для подальшого впровадження безпаперових технологій у фінансовій системі України.