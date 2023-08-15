Естонія відкрила програму підтримки бізнесу для українських біженців
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Естонська некомерційна організація допомоги біженцям Eesti Pagulasabi разом із Baltic Innovation Agency запрошують українських біженців, які мають досвід підприємницької діяльності, взяти участь у програмі розвитку бізнесу Boost.
"Люди, які приїхали до Естонії з України, мають різний бекграунд та знання. Є кваліфіковані робітники, а є й підприємці, які були змушені закрити свій бізнес на батьківщині. Проте їхні знання нікуди не поділися, і за допомогою програми розвитку підприємництва ми хочемо дати їм можливість продовжити свою діяльність в Естонії", – сказала фахівчиня Естонської ради допомоги біженців Грета Карелсон, пише ERR.
Усього для участі у програмі буде відібрано 30 бізнес-ідей, представлених окремими особами чи командами. Після закінчення програми три команди, обрані експертним журі, отримають по 1 тис. євро. У програмі можуть брати участь українські біженці, які проживають в Естонії, які вже почали або вирішили розпочати свій бізнес.
Програма розвитку підприємництва триває чотири місяці та складається з восьми тренінгів та навчальних поїздок, які дають знання про розвиток підприємництва в Естонії, маркетингу, менеджменті, цифровізації та підтримують зростання компаній. Окрім того, учасників програми підтримуватимуть ментори.
Останній термін подання заявок – 29 серпня. Зареєструватись можна за посиланням.
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