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завод (655) Луцьк (26) Росія (11599) Швеція (150) балістичні ракети (5)

Росія завдала ракетного удару по заводу найбільшого шведського виробника підшипників у Луцьку

Новини БізнесЦензор Промисловість

skf

Під час нічної атаки російська ракета влучила у завод найбільшого у світі виробника промислових підшипників SKF у Луцьку.

Інформацію про це підтвердили у пресслужбі шведської компанії, повідомляє Deutsche Welle.

"Вночі була атака на місто Луцьк в Україні, і внаслідок цього нападу постраждав наш завод", – заявив речник SKF Карл Б'єрнстам.

Він також підтвердив загибель трьох працівників унаслідок російського удару. За даними місцевої влади, поранені ще троє людей, а з-під завалів вдалося врятувати одну людину.

Як повідомлялося, у квітні 2022 року шведська SKF оголосила про рішення припинити будь-яку діяльність і операції в Росії. Тоді ж вона відновила роботу свого дочірнього підприємства в Україні – АТ "СКФ Україна" (Луцьк), зупинену після початку повномасштабнго вторгнення РФ.

Завод "СКФ Україна" випускає роликові та голчасті підшипники, а також колісні вузли для великовантажних/комерційних автомобілів. Чисельність працівників підприємства станом на початок 2022 року становила близько 1100 осіб.

За інформацією SKF, частка України у 2021 році у загальному обсязі продажів групи складала 0,5%. На завод у Луцьку припадало близько 1% від загального обсягу її виробництва.

SKF – один з найбільших виробників підшипників у світі. Компанія працює у 130 країнах, представлена ​​у Росії з 1991 року. У 2010 році відкрила виробництво у Твері, яке випускає підшипники для залізничного транспорту.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+43
Надо сказать "спасибо" тем козлам, которые выкладывали в сеть фото снова работающего предприятия. Когда уже до идиотов дойдет держать язык за зубами.
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15.08.2023 17:07
+32
Ну да, это же Европа не дала "Лучу" каких-то 40 млн. на окончание работ по собственной системе ПВО средней дальности. И это снова Европа не заказала тому-же "Лучу" изготовленные и испытанные зенитные ракеты РК-10. Вот же козлы, правда?
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15.08.2023 17:24
+25
Бо Луцьк нічим захистити тому і прилітає коли *уйло захоче.
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15.08.2023 17:03
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Бо Луцьк нічим захистити тому і прилітає коли *уйло захоче.
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15.08.2023 17:03 Відповісти
як нічим?
а асвальтом?

вибачте....

сумно, панове!
Земля пухом загиблим робітникам.
Що будуть тепер робити ще 1100, які можуть залишитись без роботи?

питань багато, а відповідь одна - ЗЄля, мля ! 👿
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15.08.2023 17:25 Відповісти
Ну і до чого тут асфальт?
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15.08.2023 17:57 Відповісти
До янелоха, а шо не ясно?
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15.08.2023 18:50 Відповісти
Ну який же ти лох? Ти набагато гірше! Це ж ти в 2019 пропонував Зеленському купити Петріотів по дешевці, а він замість цього асфальт клав... А Порошенко хотів купити, та йому не дали і примусили Мінські угоди підписати... Звідки ви панікери лізете?
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15.08.2023 21:52 Відповісти
а шмаркля хоч щось робив для зміцнення оборони? чи тільки асфальт ложив і відосики знімав?
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16.08.2023 10:08 Відповісти
а шмаркля хоч щось робив для зміцнення оборони?...

Гарант Конституції обіцяв подивитися діду бабаєву в очі і припинити війну.

Заарештував та посадив у в'язницю бойових генералів: Дмитра Марченка та Ігоря Павловського, останнього випустили з буцегарні під заставу в розмірі вісімнадцять мільйонів гривень.

Проти генерала Сергія Кривоноса порушили кримінальну справу за організацію ним захисту аеропорту Жуляни. За хибним звинуваченням перебував у СІЗО з 14 грудня 2019 року до 30 квітня 2021 року Андрій Антоненко (Riffmaster). Досі перебуває під вартою екс-розвідник Роман Червінський.

Буковельський лижник пригнічував волонтерів і утримував їх у тюремних камерах буцегарні по півроку, викликав із «нуля» патріотів України на допити до Прокуратури, а терористів Надію Савченко та Володимира Рубана, а також вбивцю наших військових громадянку московії Ларису Чубарову з позивним «Тереза», достроково випустив на волю.

Володимира Цемаха вважають людиною, яка могла багато розповісти слідчим щодо збитого «Боїнга» MH17, тому слуга Коломойського віддав його князю Темряви.

Нахабству лісапедиста немає кордонів. Шашличник порушив кримінальну справу навіть проти Байдена. На попередження США Великобританії, Туреччини про наближення повномасштабного вторгнення від гугнявого пролунало відверте хамство та запрошення на шашлики!

Перед початком війни розмінував Перекопський перешийок, греблі та всі мости, що ведуть до Херсона, що дало змогу загарбникам, за кілька годин захопити без пострілів Каховську ГЕС та пустити безкоштовно воду у Північно-Кримський канал.
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16.08.2023 11:06 Відповісти
Як до чого? Ти тупий? Аааа ні - ти зелений....
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15.08.2023 21:45 Відповісти
Надо сказать "спасибо" тем козлам, которые выкладывали в сеть фото снова работающего предприятия. Когда уже до идиотов дойдет держать язык за зубами.
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15.08.2023 17:07 Відповісти
і ніяк і нічим це не зупинити....
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15.08.2023 17:15 Відповісти
думаєте в рашки немає агентури перевіряти результати ударів?

наївні...
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15.08.2023 17:27 Відповісти
вы, наверное, и в светомаскировку верите, да?
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15.08.2023 18:47 Відповісти
Ну вийди на нулі з окопу , покури , може згадаєш що таке світломаскування , якщо живий залишися ((
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16.08.2023 00:45 Відповісти
а тут розмова про нуль йде, так? Це ж теж саме, так?

Як в лужу перднув.
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16.08.2023 08:03 Відповісти
Тут ромовв про життя іде , ти хотів показати свою " крутість " та обізнаність , а виходить ніби у холошу надзюрив (( ну або і є тим кацапським коригувальником , яких по Україні як у бродячого собаки бліх (( Саме так ? ((
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16.08.2023 10:10 Відповісти
Крім просто козлів у нас ще багато бовдурів офіційних, які захоплено розповідають у пресі де який елеватор побудували чи завод. Ще й фото додадуть.
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16.08.2023 06:50 Відповісти
Напомно, Европа все еще ничего Украине не должна, наоборот, Украина должна была создать самую мощьную в Европе систему ПВО, чтобы защить шведские инвестиции в Украине от ударов шведских инвестиций в россию.
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15.08.2023 17:11 Відповісти
Ну да, это же Европа не дала "Лучу" каких-то 40 млн. на окончание работ по собственной системе ПВО средней дальности. И это снова Европа не заказала тому-же "Лучу" изготовленные и испытанные зенитные ракеты РК-10. Вот же козлы, правда?
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15.08.2023 17:24 Відповісти
а у модернізованої РК-10 Коростильова дальністю - 10 км

це саме та відстань, з якої кацапи з гелікоптерів безкарно стріляють новими птрк Вихрь 👿
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15.08.2023 17:31 Відповісти
Більше 30 років - це новий? То ще радянська розробка на противагу Хелфайрам.
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16.08.2023 10:04 Відповісти
А израилю США должны?
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15.08.2023 17:25 Відповісти
Alex Rabinovich , vot interesno , skoka ti dolzhen Ukraine ? 🤔
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15.08.2023 17:27 Відповісти
Ти арестович??
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15.08.2023 18:30 Відповісти
хай SKF введе ембарго на продаж своїх підшипників на росію. Якщо якійсь контрагент буде в цьому помічений, то економічні стосунки з цією юридичною особою та їх бенефіціарами будуть скасовані назавжди.
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15.08.2023 17:12 Відповісти
Як повідомлялося, у квітні 2022 року шведська SKF оголосила про рішення припинити будь-яку діяльність і операції в Росії. Тоді ж вона відновила роботу свого дочірнього підприємства в Україні - АТ "СКФ Україна" (Луцьк), зупинену після початку повномасштабнго вторгнення РФ. Джерело: https://biz.censor.net/n3437589
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15.08.2023 17:18 Відповісти
це зовсім не означає, що підшипники SKF не продаються на росії )
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15.08.2023 17:22 Відповісти
Контрабанду и перепродажу никто не отменял. Куча частников решает это все элементарно.
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15.08.2023 17:25 Відповісти
"паралельний імпорт" на расєї це називається зараз так 😕
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15.08.2023 17:34 Відповісти
Та є там тих заводів. В москві, на момент розпаду совка, було два підшипникових заводи. Усі підшипникові заводи були пронумеровані. Луцький був 28-й, останній. Ще 18 -Вінниця, 8 Харків. 27 в Узбекистані, в 1990р, ще не працював. Більшість їх у рашці.
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15.08.2023 18:20 Відповісти
ото хай кацапські туристи і возять на росію підшипники 23256 та 294/800. Головне, щоб ручки у валіз не повідривались, і коліщатка у тачок в аеропорті не повідпадали.
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15.08.2023 17:43 Відповісти
Зачем? Я уже писал - достаточно 1000 всяких подставных Василиев Пупкиных из Казахстана, Грузии, Узбекистана, Киргизии и т.д., которые закупят по 100 шт. нужных дефицитных подшипников и переправят их в московию чтобы закрыть проблему. Даже на оккупированных территориях вы по прежнему можете купить практически любой товар. Весь вопрос в цене.
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15.08.2023 17:49 Відповісти
для швейних машинок хай пупкіни і возять. Я вище писав про інші підшипники.
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15.08.2023 18:11 Відповісти
Какая разница для чего? Весь мир невозможно закрыть. И их никто не возит в сумках.
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15.08.2023 18:13 Відповісти
Так. І підшипники для турбін Siemens на росію теж не возять в сумках. Бо ніяк не возять.
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15.08.2023 18:19 Відповісти
Не передергивайте. Подшипники нужны и используются не только в турбинах Сименс.
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15.08.2023 18:32 Відповісти
не тільки. Ще в карусельних верстатах, турбінах гідростанцій, потужних електрогенераторах ТЕЦ, прокатних станах, поворотних платформах у гірськовидобувній промисловості тощо...
А на свої камази та пріори хай з Казахстана у сумках возять.
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15.08.2023 18:47 Відповісти
А новость почитать? Что производила SKF в раше и чего она лишилась с закрытием?
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15.08.2023 18:51 Відповісти
річ не в тому, що вона виробляла на росії, а в тому, щоби росія не могла більше отримувати підшипники SKF для важкої, енегетичної та гірськовидобувної промисловості.
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15.08.2023 19:00 Відповісти
Я Вам більше скажу - є ще одна галузь, яка дуже страждає без західних підшипників - залізнична.

Там в колісних парах використовуються якісь дуже витривали підшипники, які росія випускати не може, а це вже грозить серьозними аваріямі, і навіть катастрофами.

А підшипники саме SKF взагалі-то вважаються одними з найліпших, принаймі мій автомастер рекомендує саме їх купувати.
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15.08.2023 19:03 Відповісти
підшипник для колісної пари можно у чумайдані привезти (один підшипник на один чумайдан), а от поворотний підшипник для морського крана вже не привезеш.
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15.08.2023 19:12 Відповісти
Взагалі уявляєш скільки колісних пар потребує залізниця - десятки тисяч.
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16.08.2023 10:08 Відповісти
"параллельным импортом" в рашці майже все є, тому що є "друзі" китай, казахстан, туреччина, грузія і їн. країни (далі матюк)
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15.08.2023 17:40 Відповісти
А позов до МКС за завдані збитки не потрібно подавати на кацапотварюк? Я думаю що це можливо помста каців заводу за те що тендер в 1997 році на купівлю контрольного пакета виграла СКФ а мордорський інвестор.
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15.08.2023 17:58 Відповісти
Киів більш менш прикритии -- інша частина Украіни беззахистна -- захід вичікує
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15.08.2023 17:13 Відповісти
потрібно всі заводи переносити до Києва - у Києві живе Зеленський з Єрмаком - у Києві є ППО
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15.08.2023 17:28 Відповісти
У відповідь за це ми їм в маацквє пару шибок розіб'ємо!!!
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15.08.2023 17:30 Відповісти
Україна могла би спробувати обміняти Бєню і реальні реформи в Україні на кілька додаткових систем ППО і ще дещо, але "золоті яйця дермака" не дозволяють підопічному Найвеличівшивому бачити щось більше аніж голубий екран телесуфльора...
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15.08.2023 17:36 Відповісти
"Ми можемо зменшити корупцію в 2-3 рази, але тоді, наприклад, єрмаку не буде на що жити."
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15.08.2023 17:49 Відповісти
..тоді ми вбиваємо двох зайців.. тобто - одного зайця і одного засланця
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15.08.2023 18:12 Відповісти
паша поки ще теплий і то не міняють
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15.08.2023 17:53 Відповісти
Ну що,шведи? Зробите вигляд що нічого не сталось? Чи зробите висновки...
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15.08.2023 17:53 Відповісти
Ти за шведів не хвилюйся - вони висновки зробили спочатку агресії: своїми гранатометами, зрк, бмп, сау...для України 👿
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15.08.2023 17:57 Відповісти
А ще в НАТО вступили швиденько
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15.08.2023 20:51 Відповісти
Сьогодні шведи оголосили про допомогу на 300 млн. А якщо в них збереглися яйця, то можна подати на рашу в міжнародний арбітраж. Не відкрутяться.
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15.08.2023 18:14 Відповісти
українською мовою не російська раукта, а москальська (корені "рус" та "рос" - наші власні); не московські підшипніки, а українські вальці
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15.08.2023 19:48 Відповісти
Стефанчук виступав в Риксдагу Швеції , 23.05.2023 :
"Дайте нам ще більше гаубиць Archer....! Дайте нам ваші Leopard ... . Дайте нам ваші Gripen ... , щоб небо над Україною."
Але це ж саме воно за три роки з 2019 по 2022 , приймаючи бюджети України , виділило на асфальт 450 мільярдів гривень , а на ППО - нуль !
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15.08.2023 22:26 Відповісти
Хто забороняє задіяти тотальне торгівельне ембарго і обвалити економіку мордостану за два дні? Про що взагалі цей цирк?
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16.08.2023 00:32 Відповісти
Китай, Індія, саудіти. Далі перераховувати?
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16.08.2023 06:53 Відповісти
Саудіти з Індією - передові технологічні країни. З Китаєм питання вирішується просто - все, що Китай продає в терористичний мордостан він не продає в Європу і Америку. Китай занадто залежний від інвестицій і торгівлі.
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16.08.2023 13:09 Відповісти
Більш того Панове, як що б ввели повне Ембарго для расіі, Війна тут же б і скінчилася та й F-16 не знадобилися , .Немаэ грошенят немає війни .
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16.08.2023 13:08 Відповісти
Захід не хоче припиняти війну тому що бнай-бритівцям потрібне знелюднене причорномор'я.
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16.08.2023 13:13 Відповісти
У Харкові першим ділом кацапи розбомбили ракетами підшипниковий завод бувший ГПЗ 8 ще у лютому 2022
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16.08.2023 13:32 Відповісти
Чи можливо захистити компактний об'єкт (завод) від ракет, встановивши навкруг нього високі щогли і натягнувши між ними сітку?
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17.08.2023 03:45 Відповісти
 
 