Росія завдала ракетного удару по заводу найбільшого шведського виробника підшипників у Луцьку

Під час нічної атаки російська ракета влучила у завод найбільшого у світі виробника промислових підшипників SKF у Луцьку.

Інформацію про це підтвердили у пресслужбі шведської компанії, повідомляє Deutsche Welle.

"Вночі була атака на місто Луцьк в Україні, і внаслідок цього нападу постраждав наш завод", – заявив речник SKF Карл Б'єрнстам.

Він також підтвердив загибель трьох працівників унаслідок російського удару. За даними місцевої влади, поранені ще троє людей, а з-під завалів вдалося врятувати одну людину.

Як повідомлялося, у квітні 2022 року шведська SKF оголосила про рішення припинити будь-яку діяльність і операції в Росії. Тоді ж вона відновила роботу свого дочірнього підприємства в Україні – АТ "СКФ Україна" (Луцьк), зупинену після початку повномасштабнго вторгнення РФ.

Завод "СКФ Україна" випускає роликові та голчасті підшипники, а також колісні вузли для великовантажних/комерційних автомобілів. Чисельність працівників підприємства станом на початок 2022 року становила близько 1100 осіб.

За інформацією SKF, частка України у 2021 році у загальному обсязі продажів групи складала 0,5%. На завод у Луцьку припадало близько 1% від загального обсягу її виробництва.

SKF – один з найбільших виробників підшипників у світі. Компанія працює у 130 країнах, представлена ​​у Росії з 1991 року. У 2010 році відкрила виробництво у Твері, яке випускає підшипники для залізничного транспорту.