Росія завдала ракетного удару по заводу найбільшого шведського виробника підшипників у Луцьку
Новини БізнесЦензор Промисловість
Під час нічної атаки російська ракета влучила у завод найбільшого у світі виробника промислових підшипників SKF у Луцьку.
Інформацію про це підтвердили у пресслужбі шведської компанії, повідомляє Deutsche Welle.
"Вночі була атака на місто Луцьк в Україні, і внаслідок цього нападу постраждав наш завод", – заявив речник SKF Карл Б'єрнстам.
Він також підтвердив загибель трьох працівників унаслідок російського удару. За даними місцевої влади, поранені ще троє людей, а з-під завалів вдалося врятувати одну людину.
Як повідомлялося, у квітні 2022 року шведська SKF оголосила про рішення припинити будь-яку діяльність і операції в Росії. Тоді ж вона відновила роботу свого дочірнього підприємства в Україні – АТ "СКФ Україна" (Луцьк), зупинену після початку повномасштабнго вторгнення РФ.
Завод "СКФ Україна" випускає роликові та голчасті підшипники, а також колісні вузли для великовантажних/комерційних автомобілів. Чисельність працівників підприємства станом на початок 2022 року становила близько 1100 осіб.
За інформацією SKF, частка України у 2021 році у загальному обсязі продажів групи складала 0,5%. На завод у Луцьку припадало близько 1% від загального обсягу її виробництва.
SKF – один з найбільших виробників підшипників у світі. Компанія працює у 130 країнах, представлена у Росії з 1991 року. У 2010 році відкрила виробництво у Твері, яке випускає підшипники для залізничного транспорту.
Будь ласка, зачекайте...
а асвальтом?
вибачте....
сумно, панове!
Земля пухом загиблим робітникам.
Що будуть тепер робити ще 1100, які можуть залишитись без роботи?
питань багато, а відповідь одна - ЗЄля, мля ! 👿
Гарант Конституції обіцяв подивитися діду бабаєву в очі і припинити війну.
Заарештував та посадив у в'язницю бойових генералів: Дмитра Марченка та Ігоря Павловського, останнього випустили з буцегарні під заставу в розмірі вісімнадцять мільйонів гривень.
Проти генерала Сергія Кривоноса порушили кримінальну справу за організацію ним захисту аеропорту Жуляни. За хибним звинуваченням перебував у СІЗО з 14 грудня 2019 року до 30 квітня 2021 року Андрій Антоненко (Riffmaster). Досі перебуває під вартою екс-розвідник Роман Червінський.
Буковельський лижник пригнічував волонтерів і утримував їх у тюремних камерах буцегарні по півроку, викликав із «нуля» патріотів України на допити до Прокуратури, а терористів Надію Савченко та Володимира Рубана, а також вбивцю наших військових громадянку московії Ларису Чубарову з позивним «Тереза», достроково випустив на волю.
Володимира Цемаха вважають людиною, яка могла багато розповісти слідчим щодо збитого «Боїнга» MH17, тому слуга Коломойського віддав його князю Темряви.
Нахабству лісапедиста немає кордонів. Шашличник порушив кримінальну справу навіть проти Байдена. На попередження США Великобританії, Туреччини про наближення повномасштабного вторгнення від гугнявого пролунало відверте хамство та запрошення на шашлики!
Перед початком війни розмінував Перекопський перешийок, греблі та всі мости, що ведуть до Херсона, що дало змогу загарбникам, за кілька годин захопити без пострілів Каховську ГЕС та пустити безкоштовно воду у Північно-Кримський канал.
наївні...
Як в лужу перднув.
це саме та відстань, з якої кацапи з гелікоптерів безкарно стріляють новими птрк Вихрь 👿
А на свої камази та пріори хай з Казахстана у сумках возять.
Там в колісних парах використовуються якісь дуже витривали підшипники, які росія випускати не може, а це вже грозить серьозними аваріямі, і навіть катастрофами.
А підшипники саме SKF взагалі-то вважаються одними з найліпших, принаймі мій автомастер рекомендує саме їх купувати.
"Дайте нам ще більше гаубиць Archer....! Дайте нам ваші Leopard ... . Дайте нам ваші Gripen ... , щоб небо над Україною."
Але це ж саме воно за три роки з 2019 по 2022 , приймаючи бюджети України , виділило на асфальт 450 мільярдів гривень , а на ППО - нуль !