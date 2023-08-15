Україна та Литва взаємно визнаватимуть національні посвідчення водія: Кабмін затвердив угоду

Кабінет міністрів України затвердив угоду між урядами України та Литви про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

"Затверджено угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Литовської Республіки про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія, вчинену 30 травня 2023 року в Брюсселі. Угодою встановлюється зобов'язання сторін визнавати та обмінювати національні посвідчення водія на основі принципу взаємності", – повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Крім того, встановлюється, що такий обмін здійснюється без необхідності складання відповідних практичного та теоретичного іспитів, а також установлюється відповідність категорій посвідчень водія двох держав та визначається механізм підтвердження факту видачі посвідчення водія, яке подається для обміну.