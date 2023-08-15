Пенсії, пільги та субсидії: Українці з початку року отримали соцвиплат на 265 мільярдів
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За сім місяців поточного року українці отримали тільки з державного бюджету понад 265 млрд грн соціальних виплат.
"Це пенсії, виплати людям в складних життєвих обставинах, допомога малозабезпеченим, пільги та субсидії, підтримка родин та соціальний захист людей з інвалідністю", – пояснив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.
Він додав, що триває надання допомоги людям, чиє житло постраждало через затоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС.
"Майже 52 млн грн отримали в якості компенсації жителі Херсонської та Миколаївської областей. Уряд продовжив прийом заяв на грошову допомогу до кінця жовтня, щоб усі могли нею скористатися", – уточнив Шмигаль.
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