Кабмін призначив заступником голови Мінстратегпрому екскерівника Департаменту благоустрою КМДА

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 15 серпня, призначив Тимура Ткаченка заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Про пресслужба уряду повідомила у Telegram.

Із січня 2020 року Тимур Ткаченко працював у Департаменті міського благоустрою КМДА, з 1 січня 2021 року і до травня 2023 року він очолював цей департамент.

До цього він працював керівником апарату РДА Голосіївського району Києва, начальником відділу з розвитку прибережної інфраструктури і заступником гендиректора КП "Плесо", начальником управління у КП "Київблагоустрій", фахівцем у держпідприємстві "Зовнішторгвидав".

Як повідомлялося, Верховна Рада 21 березня підтримала призначення колишнього очільника "Укрзалізниці" Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.