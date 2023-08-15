Мінфін Росії вперше за 10 місяців відмовився від розміщення облігацій через падіння курсу рубля

Мінфін Росії скасував заплановані на 16 серпня аукціони з розміщення облігацій федеральної позики (ОФЗ).

Таке рішення у російському міністерстві пояснили "зростанням волатильності на фінансових ринках" і необхідністю стабілізації ринкової ситуації, передає Інтерфакс.

Востаннє Мінфін РФ скасовував заплановані первинні аукціони з розміщення нового держборгу з аналогічної причини у жовтні 2022 року.

Як повідомлялося, 15 серпня російський центробанк на позаплановому засіданні підвищив ключову ставку відразу на 350 відсоткових пунктів – до 12% річних. Рішення ухвалене "з метою обмеження ризиків для цінової стабільності", пояснив регулятор.

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Позапланове засідання ЦБ анонсував після того, як рубль 14 серпня обвалився до мінімумів за 16 місяців: долар піднявся вище за 101 рубль, євро перевищив 111 рублів.

Раніше голова Центробанку Ельвіра Набіулліна заявляла, що регулятор готовий втручатися у валютний курс лише у тому випадку, якщо побачить ризики для фінансової стабільності.

Однак у понеділок помічник російського президента Путіна Максим Орєшкін опублікував колонку у російському пропагандистському інформагентстві ТАСС, у якій назвав основною причиною падіння рубля та прискорення інфляції занадто м'яку грошово-кредитну політику центробанку і закликав його керівництво використати наявні інструменти для стабілізації ситуації.