БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
573 відвідувача онлайн
Новини Фінанси
328 0
держбюджет (1359) держборг (971) Росія (11605) облігації (1356) Мінфін РФ (120)

Мінфін Росії вперше за 10 місяців відмовився від розміщення облігацій через падіння курсу рубля

Новини БізнесЦензор Фінанси

дефолт,рубль

Мінфін Росії скасував заплановані на 16 серпня аукціони з розміщення облігацій федеральної позики (ОФЗ).

Таке рішення у російському міністерстві пояснили "зростанням волатильності на фінансових ринках" і необхідністю стабілізації ринкової ситуації, передає Інтерфакс.

Востаннє Мінфін РФ скасовував заплановані первинні аукціони з розміщення нового держборгу з аналогічної причини у жовтні 2022 року.

Як повідомлялося, 15 серпня російський центробанк на позаплановому засіданні підвищив ключову ставку відразу на 350 відсоткових пунктів – до 12% річних. Рішення ухвалене "з метою обмеження ризиків для цінової стабільності", пояснив регулятор.

Читайте також: Падіння рубля: Російський центробанк скликав екстрене засідання після критики від радника Путіна

Позапланове засідання ЦБ анонсував після того, як рубль 14 серпня обвалився до мінімумів за 16 місяців: долар піднявся вище за 101 рубль, євро перевищив 111 рублів.

Раніше голова Центробанку Ельвіра Набіулліна заявляла, що регулятор готовий втручатися у валютний курс лише у тому випадку, якщо побачить ризики для фінансової стабільності.

Однак у понеділок помічник російського президента Путіна Максим Орєшкін опублікував колонку у російському пропагандистському інформагентстві ТАСС, у якій назвав основною причиною падіння рубля та прискорення інфляції занадто м'яку грошово-кредитну політику центробанку і закликав його керівництво використати наявні інструменти для стабілізації ситуації.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 