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Кабмін виділив 1,2 мільярда на будівництво оборонних укріплень у двох областях

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окоп

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 15 серпня, виділив понад 1,2 мільярда гривень із резервного фонду на будівництво оборонних споруд у Харківській та Чернігівській областях.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"На запит Харківської та Чернігівської ОВА спрямовуємо 911,5 млн для Харківщини та понад 363 млн грн для Чернігівщини на будівництво військових інженерних та фортифікаційних споруд", – написав голова уряду.

Він уточнив, що замовниками та виконавцями цих робіт є обласні військові адміністрації.Як повідомлялося, ще на початку березня прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручав невідкладно розпочати будівництво інженерно-технічних фортифікаційних споруд для потреб оборони у низці областей. Тоді він обіцяв виділити кошти на фінансування цих робіт з держбюджету.

Так, у лютому Кабінет міністрів виділив Харківській обласній військовій адміністрації 450 млн грн для будівництва фортифікаційних споруд.

Автор: Михайло Орлюк
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І двох років не минуло…

молодець, Шмигаль

Шо не крок, то або не те, або невчасно.
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15.08.2023 17:29 Відповісти
 
 