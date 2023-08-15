Тилові командири Нацгвардії присвоїли 14 мільйонів бойових виплат, – СБУ

Командування однієї з бригад Нацгвардії, яка дислокується на Київщині, організувало безпідставного нарахування премій за нібито участь у боях на передовій.

Зловмисників викрили військова контррозвідка Служби безпеки спільно з ДБР та за сприяння нового керівництва Національної гвардії, повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, з першого дня повномасштабного вторгнення РФ і до серпня 2022 року фігуранти незаконно "преміювали" себе на загальну суму майже 14 млн гривень.

"Посадовці безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях проти російських окупантів. При цьому учасники злочинної схеми не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передній лінії фронту", – уточнили в СБУ.

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До організації оборудки причетний заступник командира – начальник штабу військової частини, який безпідставно підписував рапорти щодо нарахування "бойових" премій своїм підлеглим, насамперед керівному складу.

"Їх особи також встановлено – це командир дивізіону, командир 3-го батальйону, начальник відділення обліку особового складу, заступник командира 1-го батальйону та командир роти", – зазначають в СБУ.

На підставі зібраних доказів заступнику командира – начальнику штабу військової частини і п’ятьом його підлеглим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби). Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.