Путін готується відключати приватні мережі зв’язку

Російський уряд передбачив у стратегії розвитку галузі зв’язку до 2030 року створення механізму спільного використання радіочастот силовими структурами та цивільними операторами зв’язку.

Відтак, силові відомства отримають можливість відключати мережі цивільних операторів у випадку необхідності, пише російський "Коммерсант" із посиланням на документ.

У новій редакції стратегії йдеться про те, що механізм передбачає "можливість управління для спеціальних споживачів обмеженням використання смуг радіочастот цивільними користувачами".

Водночас невизначена організація-оператор отримає частину військових частот для спільного використання "сучасних та перспективних поколінь мобільного зв'язку".

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Механізм спільної роботи зі спецслужбами раніше пропонувався для розвитку стандарту зв'язку 5G – на базі єдиного радіочастотного оператора з держучастю з діапазоном 3,4-3,8 ГГц, який вважається оптимальним для розвитку 5G. У Росії ці частоти зайняті обладнанням для Міноборони, Федеральної служби охорони та "Роскосмосу". Мінцифри пропонували виділити операторам частоти в діапазоні 4,8-4,99 ГГц.

За словами редактора профільного Telegram-каналу "Телекомуналка" Олексія Слукіна, з кінця 1990-х років у Росії діє механізм подвійного призначення радіочастот, але механізму, що дозволяє спеціальним користувачам відключити цивільні мережі автоматично, немає. Тепер він може з’явитися.