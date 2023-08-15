Російський рубль відновив падіння попри різке підвищення ставок (оновлено)
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Російський рубль відновив падіння до долара та євро невдовзі після позапланового різкого підвищення ставки центробанком РФ.
Вже за пів години після ухвалення цього рішення долар піднімався до 99,01 рубля, євро сягав 108,2 рубля, пише російська редакція Forbes.
При цьому мінімумі на початку торгів, в очікуванні рішення російського центробанку, курс долара опускався до 92,6 рубля, євро – до 103,75 рубля.
Вдень у вівторок падіння рубля на біржі продовжилося. Станом на 15:20 долар дорожчав до 99,2 рубля – це на 1,5 рубля (1,57%) більше, ніж було на закритті торгів 14 серпня. Євро на піку о 15:20 за київським часом коштував 108,54 рубля – на 1,49 рубля (1,39%) більше, ніж на закритті біржі напередодні. Зараз долар і євро торгуються поблизу позначок 99 руб. та 108 руб. відповідно.
Як повідомлялося, російський центробанк на позаплановому засіданні підвищив ключову ставку відразу на 350 відсоткових пунктів – до 12% річних. Рішення ухвалене "з метою обмеження ризиків для цінової стабільності", пояснив регулятор.
Позапланове засідання ЦБ анонсував після того, як рубль 14 серпня обвалився до мінімумів за 16 місяців: долар піднявся вище за 101 рубль, євро перевищив 111 рублів.
Раніше голова Центробанку Ельвіра Набіулліна заявляла, що регулятор готовий втручатися у валютний курс лише у тому випадку, якщо побачить ризики для фінансової стабільності.
Однак у понеділок помічник російського президента Путіна Максим Орєшкін опублікував колонку у російському пропагандистському інформагентстві ТАСС, у якій назвав основною причиною падіння рубля та прискорення інфляції занадто м'яку грошово-кредитну політику центробанку і закликав його керівництво використати наявні інструменти для стабілізації ситуації.
Будь ласка, зачекайте...
І для нас буде мати як позитивні, так і негативні наслідки.
+Можна позловтішатись
+Зростає нервозність та соціальна нестабільність на росії, падає рівень життя пересічних кацапів
-Зростає кількість "військових заробітчан" і навіть мотивованих "мстителів"
Зато удар по строительной отрасли ЦБ нанес от всей души - теперь ипотека станет существенно дороже, а значит - снизится спрос на квадратные метры. А строительство - почти последний драйвер хоть какого-то роста экономики.
Можно, конечно, что-то субсидировать, но вся эта история приключилась именно потому, что бюджет работает исключительно на ведение боевых действий, а потому денег в нем нет.
Возможен и более прозаический вариант. ЦБ просто сымитировал бурную деятельность, но причину проблем он убрать не в состоянии. И раз так - то финансирование бюджетной дыры за счет девальвации остается последней возможностью хоть как-то сводить концы с концами.
Подытоживая: тенденцию с курсом ЦБ переломить не смог , инфляция будет разгоняться и далее, зато уверенно загнал экономику в стагнацию.
І навпаки , коли цей - локомотив перестане тягти , війна припиниться ,, скільки б тих кацапів по військкоматах не бігало .
Так оно работает в таких странах, финансово неграмотных..
для нас чи для рф?