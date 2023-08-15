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Новини Фінанси
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Росія (11605) рубль (292) курс рубля (116)

Російський рубль відновив падіння попри різке підвищення ставок (оновлено)

Новини БізнесЦензор Фінанси

рубль

Російський рубль відновив падіння до долара та євро невдовзі після позапланового різкого підвищення ставки центробанком РФ.

Вже за пів години після ухвалення цього рішення долар піднімався до 99,01 рубля, євро сягав 108,2 рубля, пише російська редакція Forbes.

При цьому мінімумі на початку торгів, в очікуванні рішення російського центробанку, курс долара опускався до 92,6 рубля, євро – до 103,75 рубля.

Вдень у вівторок падіння рубля на біржі продовжилося. Станом на 15:20 долар дорожчав до 99,2 рубля – це на 1,5 рубля (1,57%) більше, ніж було на закритті торгів 14 серпня. Євро на піку о 15:20 за київським часом коштував 108,54 рубля – на 1,49 рубля (1,39%) більше, ніж на закритті біржі напередодні. Зараз долар і євро торгуються поблизу позначок 99 руб. та 108 руб. відповідно.

Як повідомлялося, російський центробанк на позаплановому засіданні підвищив ключову ставку відразу на 350 відсоткових пунктів – до 12% річних. Рішення ухвалене "з метою обмеження ризиків для цінової стабільності", пояснив регулятор.

Читайте також: Падіння рубля: Російський центробанк скликав екстрене засідання після критики від радника Путіна

Позапланове засідання ЦБ анонсував після того, як рубль 14 серпня обвалився до мінімумів за 16 місяців: долар піднявся вище за 101 рубль, євро перевищив 111 рублів.

Раніше голова Центробанку Ельвіра Набіулліна заявляла, що регулятор готовий втручатися у валютний курс лише у тому випадку, якщо побачить ризики для фінансової стабільності.

Однак у понеділок помічник російського президента Путіна Максим Орєшкін опублікував колонку у російському пропагандистському інформагентстві ТАСС, у якій назвав основною причиною падіння рубля та прискорення інфляції занадто м'яку грошово-кредитну політику центробанку і закликав його керівництво використати наявні інструменти для стабілізації ситуації.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+5
Ми всього лиш фіксуємо момент. Висновки будемо робити пізніше. Ще не вечір.
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15.08.2023 16:15
+4
На болотах пишуть 👉 - Меры предпринятые Центробанком, не помогли - доллар слегка упал, потом отжался и теперь снова стоит более 99 рублей.

Зато удар по строительной отрасли ЦБ нанес от всей души - теперь ипотека станет существенно дороже, а значит - снизится спрос на квадратные метры. А строительство - почти последний драйвер хоть какого-то роста экономики.

Можно, конечно, что-то субсидировать, но вся эта история приключилась именно потому, что бюджет работает исключительно на ведение боевых действий, а потому денег в нем нет.

Возможен и более прозаический вариант. ЦБ просто сымитировал бурную деятельность, но причину проблем он убрать не в состоянии. И раз так - то финансирование бюджетной дыры за счет девальвации остается последней возможностью хоть как-то сводить концы с концами.

Подытоживая: тенденцию с курсом ЦБ переломить не смог , инфляция будет разгоняться и далее, зато уверенно загнал экономику в стагнацию.

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15.08.2023 16:07
+4
Не стоит радоваться. На водку у кацапов деньги всегда найдутся, а большего им и не надо.
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15.08.2023 16:20
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Це не вплине на можливість росії купувати за кордоном всі необхідні для війни вироби.
І для нас буде мати як позитивні, так і негативні наслідки.
+Можна позловтішатись
+Зростає нервозність та соціальна нестабільність на росії, падає рівень життя пересічних кацапів
-Зростає кількість "військових заробітчан" і навіть мотивованих "мстителів"
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15.08.2023 15:04 Відповісти
Ми всього лиш фіксуємо момент. Висновки будемо робити пізніше. Ще не вечір.
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15.08.2023 16:15 Відповісти
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15.08.2023 15:16 Відповісти
На болотах пишуть 👉 - Меры предпринятые Центробанком, не помогли - доллар слегка упал, потом отжался и теперь снова стоит более 99 рублей.

Зато удар по строительной отрасли ЦБ нанес от всей души - теперь ипотека станет существенно дороже, а значит - снизится спрос на квадратные метры. А строительство - почти последний драйвер хоть какого-то роста экономики.

Можно, конечно, что-то субсидировать, но вся эта история приключилась именно потому, что бюджет работает исключительно на ведение боевых действий, а потому денег в нем нет.

Возможен и более прозаический вариант. ЦБ просто сымитировал бурную деятельность, но причину проблем он убрать не в состоянии. И раз так - то финансирование бюджетной дыры за счет девальвации остается последней возможностью хоть как-то сводить концы с концами.

Подытоживая: тенденцию с курсом ЦБ переломить не смог , инфляция будет разгоняться и далее, зато уверенно загнал экономику в стагнацию.

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15.08.2023 16:07 Відповісти
Значит більше рашистів побіжуть у військомати.
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16.08.2023 06:57 Відповісти
"Локомотив" війни , кров війни , це економіка ,, вона все тягне на собі . Війна йтиме доти - доки економіка її зможе забезпечувати .
І навпаки , коли цей - локомотив перестане тягти , війна припиниться ,, скільки б тих кацапів по військкоматах не бігало .
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16.08.2023 08:50 Відповісти
Їх економіка, нажаль, все ще тягне. І навряд чи вона рухне. Вони ще навіть не включили друкувальний станок. Зараз питання постачання зброї. Треба нищити їх військові заводи. Зупинити ракетний терор, що дасть змогу поновити нашу економіку.
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16.08.2023 09:10 Відповісти
Не стоит радоваться. На водку у кацапов деньги всегда найдутся, а большего им и не надо.
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15.08.2023 16:20 Відповісти
Ну, такое. Реально статистики от рахи никто не даст. Но тот факт что даже такой приличные скачек ставки до 12% не остановил деревянный, говорит что дела там таки швах. Это не может не радовать. Это как сорвать стоп кран на поезде который мчится в пропасть. А он нифига не останавливается. Других вариантов как прыгать с него уже нет. Они пошли по самому худшему сценарию на самом деле. Как обычно...
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15.08.2023 20:13 Відповісти
« Если у русского спросить, что он больше любит: Путина или водку, то он « зависнит ».
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15.08.2023 20:46 Відповісти
Вернётся к 70 Ти, потом до 140, потом до 90 назад,и потом до 180...
Так оно работает в таких странах, финансово неграмотных..
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15.08.2023 20:54 Відповісти
Було б дуже добре, якби Набіулліна пішла зі своєї посади. Дуже розумна жінка.
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16.08.2023 06:58 Відповісти
Уточніть, для кого добре:
для нас чи для рф?
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16.08.2023 09:25 Відповісти
Для нас. Пані Набібулліна не один раз витягувала економіку московії з прірви. Геніальна жінка. Якщо вона піде, це буде добрий удар по московії.
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16.08.2023 09:54 Відповісти
Їй треба допомогти...з рушниці
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16.08.2023 11:55 Відповісти
Теоретично, це справа ГУР, але простіше (без жартів) підривати пропагандонів. У цієї Н. напевно дуже крута охорона.
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16.08.2023 12:20 Відповісти
 
 