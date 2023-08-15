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Новини Корпоративні відносини
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наглядова рада (517) Центренерго (435) ФДМУ (1210)

Фонд держмайна призначив Чуркіна новим гендиректором "Центренерго"

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

центрэнерго

Наглядова рада державного ПАТ "Центренерго" ухвалила рішення про зміну керівника компанії.

За пропозицією Фонду державного майна, новим генеральним директором "Центренерго" з 15 серпня призначили екскерівника ПрАТ "Харківенергозбут" Андрія Чуркіна, повідомляє пресслужба компанії.

Як додали у Фонді держмайна, Чуркін має пришвидшити підготовку "Центренерго" до опалювального сезону, а також вирішити проблеми з боргами компанії перед енергоринком та іншими контрагентами.

Зазначається, що склад наглядової ради, затверджений як тимчасовий, бо компанія очікує на пропозиції щодо постійно діючих кандидатів в члени НР від іноземних партнерів.

Також на місяць продовжено контракти діючого складу дирекції товариства, "щоб втілити розпочаті проєкти та напрацювання, що забезпечить безперервне виконання задач з підготовки компанії до проходження осінньо-зимового періоду".

Як повідомлялося, наглядова рада ПАТ "Центренерго" з 22 травня припинила повноваження виконувача обов'язків гендиректора та члена дирекції Володимира Єгорова і призначила на цю посаду члена дирекції компанії Віктора Спичку.

На початку червня наглядова рада "Центренерго" вирішила припинити повноваження решти п’яти членів дирекції ПАТ "Центренерго".

"Центренерго" експлуатує 23 блоки (18 – пиловугільні та п'ять - газомазутні) на Вуглегірській, Зміївській та Трипільській ТЕС сумарною встановленою потужністю 7660 МВт. Державі належить 78,3% акцій товариства.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+11
Блін, як не трофімов , то чуркін. Всіх з прізвищами на -ін, -ов має перевіряти СБУ.
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15.08.2023 14:59
+5
очередной властитель и генератор схем???
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15.08.2023 14:41
+3
Палкін і кізяченко, непройшли жорсткого конкурсу ОПУ…, тільки чуркін.
Як казала Вера Сердючка, це ж якщо у нього така фамілія, то …., бідна дитина в школі…
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15.08.2023 18:57
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очередной властитель и генератор схем???
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15.08.2023 14:41 Відповісти
так собі прізвище)
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15.08.2023 14:53 Відповісти
Блін, як не трофімов , то чуркін. Всіх з прізвищами на -ін, -ов має перевіряти СБУ.
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15.08.2023 14:59 Відповісти
Ну кого ж ще може призначити дєрьмак, як не чергового кацапа? Чуркін, Єгоров, Спічка... здєлалі іх вмєстє, да, пацани?
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15.08.2023 17:21 Відповісти
Це не той Чуркін, що був представником Росії в ООН? Але ні, того отруїли самі ж москалі. Напевно родич...
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15.08.2023 17:47 Відповісти
Ні, це швидше той чуркін, який був власником ЛАЗу...
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15.08.2023 21:31 Відповісти
Власник ЛАЗу Ігор Чуркін - племінник того, що з ООН...
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15.08.2023 23:52 Відповісти
Палкін і кізяченко, непройшли жорсткого конкурсу ОПУ…, тільки чуркін.
Як казала Вера Сердючка, це ж якщо у нього така фамілія, то …., бідна дитина в школі…
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15.08.2023 18:57 Відповісти
Дирекція товариства, Наглядова рада товариства... І кожен хоче їсти, спати і відпочивати.
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15.08.2023 23:33 Відповісти
І хоч би один українець...
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16.08.2023 05:19 Відповісти
 
 