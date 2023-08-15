Фонд держмайна призначив Чуркіна новим гендиректором "Центренерго"
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Наглядова рада державного ПАТ "Центренерго" ухвалила рішення про зміну керівника компанії.
За пропозицією Фонду державного майна, новим генеральним директором "Центренерго" з 15 серпня призначили екскерівника ПрАТ "Харківенергозбут" Андрія Чуркіна, повідомляє пресслужба компанії.
Як додали у Фонді держмайна, Чуркін має пришвидшити підготовку "Центренерго" до опалювального сезону, а також вирішити проблеми з боргами компанії перед енергоринком та іншими контрагентами.
Зазначається, що склад наглядової ради, затверджений як тимчасовий, бо компанія очікує на пропозиції щодо постійно діючих кандидатів в члени НР від іноземних партнерів.
Також на місяць продовжено контракти діючого складу дирекції товариства, "щоб втілити розпочаті проєкти та напрацювання, що забезпечить безперервне виконання задач з підготовки компанії до проходження осінньо-зимового періоду".
Як повідомлялося, наглядова рада ПАТ "Центренерго" з 22 травня припинила повноваження виконувача обов'язків гендиректора та члена дирекції Володимира Єгорова і призначила на цю посаду члена дирекції компанії Віктора Спичку.
На початку червня наглядова рада "Центренерго" вирішила припинити повноваження решти п’яти членів дирекції ПАТ "Центренерго".
"Центренерго" експлуатує 23 блоки (18 – пиловугільні та п'ять - газомазутні) на Вуглегірській, Зміївській та Трипільській ТЕС сумарною встановленою потужністю 7660 МВт. Державі належить 78,3% акцій товариства.
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