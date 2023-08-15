Росія заявила про зростання цін на свою нафту до $70 за барель попри встановлений країнами G7 ліміт

Середня ціна нафти російської марки Urals з 15 липня до 14 серпня склала $70,33 за барель, або $513,4 за тонну.

За офіційними даними Мінфіну РФ, таким чином вартість російської нафти вже на $10,33 більша за ціновий ліміт, встановлений в грудні 2022 року країнами Євросоюзу і G7.

Також тепер ціна нафти майже відповідає ціні, закладеній до російського бюджету на 2023 рік, – $70,1 за барель.

Згідно із повідомленням, ціна нафти марки Brent за той же період становила $84,23. Відтак дисконт на Urals до еталонної марки за вказаний період зменшився до 16,5%, хоча у липні він становив 19,6%, у червні – близько 26%, у травні – 29,27%.

Разом із зростанням цін на російську нафту підвищаться доходи російського держбюджету: експортне мито на нафту до Росії з 1 вересня підвищиться з нинішніх $16,9 до $21,4 за тонну. Також зросте мито на експорт нафтопродуктів.

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Як повідомлялося, за офіційними даними Мінфіну РФ, ціни на основний експортний сорт російської нафти Urals у липні вперше перевищили ліміт, встановлений країнами "Великої сімки" на рівні $60 за барель. Так, середня ціна на нафту марки Urals у липні зросла до $64,37 за барель, порівняно із $55,28 за барель у червні, $53,34 у травні та $58,63 за барель у квітні.

За даними МЕА, доходи Росії від експорту нафти та нафтопродуктів у липні зросли на 20%, порівняно із червнем, – до $15,3 мільярда. Це максимум з початку 2023 року, проте все ще на 20% менше, ніж у липні минулого року.