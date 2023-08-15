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газ (7461) облгази (229) СБУ (1442) Фірташ (604)

Справа про збитки на 18 мільярдів: Підозри отримали ще три керівники облгазів Фірташа (оновлено)

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фирташ,фірташ

Правоохоронці повідомили про підозри головам правлінь "Волиньгазу", "Криворіжгазу" та "Чернігівгазу", які причетні до розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

Ці компанії фактично контролюються менеджментом ТОВ "Регіональна газова компанія" (РГК, пов’язана із підсанкційним олігархом Дмитром Фірташем), яке загалом управляє 20 міськ- та облгазами, що становить 70% всіх газорозподільних мереж України.

Як додали в Бюро економічної безпеки, підтверджена сума збитків, яка завдана в результаті діяльності голови правління АТ "Криворіжгаз", складає понад 202 млн грн, голови правління АТ "Волиньгаз" – понад 130 млн та голови правління АТ "Чернігівгаз" – майже 220 млн грн.

"Для забезпечення відшкодування завданих державі збитків, БЕБ накладено арешт на рухоме та нерухоме майно осіб, яким повідомлено про підозру, на загальну суму 246 млн грн та корпоративні права підсанкційного бізнесмена на загальну суму понад 7,4 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

За матеріалами СБУ посадовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Загалом оголошено про підозру вже 11-ти керівникам окремих облгазів і чотирьом функціонерам фінансово-промислової групи Фірташа.

Згодом у Group DF "категорично спростовали всі звинувачення, висунуті СБУ та БЕБ проти наших бізнесів, топменеджерів та акціонера групи Дмитра Фірташа".

"Серія обшуків на підприємствах групи, кримінальні справи, підозри та безпідставні звинувачення, про які повідомили відомства, не мають під собою жодного юридичного підґрунтя та є частиною корупційного тиску на бізнес групи. Група заявляє про безпідставність та необгрунтованість висунутих звинувачень, оприлюднених у пресрелізах БЕБ та СБУ. Адвокати групи та акціонера відстоюватимуть інтереси бізнесів, персоналу та акціонера в українських та міжнародних судах та доведуть свою правоту", – зазначили в компанії.

Там додали, що арешт корпоративних прав на активи групи не вплине на діяльність бізнесів: вони продовжують працювати в штатному режимі, виконуючи всі зобов'язання перед партнерами в повному обсязі та в терміни, обумовлені контрактами.

Як повідомлялося, в середині травня СБУ та БЕБ повідомили про підозру українському бізнесмену Дмитру Фірташу. 

За даними слідства, бізнесмен організував схему заволодіння природним газом. Для цього він залучив облгази та інші підконтрольні компанії, на які виводились кошти, одержані за розподіл природнього газу на території України.

За даними судово-економічної експертизи, лише протягом 2021 року схема завдала державі збитків на понад 4,2 млрд грн. А загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+5
Очевидно, что это невозможно сделать без чиновников, контролирующих ГТС Украины. Но на них дела не заводят. И деньги, которые люди заплатили мошеннику Фирташу никто возвращать не будет. А самого Фирташа судят или нет. Он арестован?
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15.08.2023 13:26
+5
И что сделают с этими облгазами. Ахметову подарят или Коломойскому, чтобы дальше воровали?
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15.08.2023 13:27
+4
І ті ''збитки'' заплатять споживачі газу
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15.08.2023 12:34
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І ті ''збитки'' заплатять споживачі газу
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15.08.2023 12:34 Відповісти
а, хто заплатить вдвічі більші збитки міноборони???...
борг перед захисниками
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15.08.2023 19:08 Відповісти
Так це за цим їздили керівники податківців до Відню, щоб поскаржитися на зелю із шмигою, обіжають їх…
https://bukvy.org/20-podatkivcziv-16-dniv-probuly-u-vidni-pid-chas-vijny-i-dnya-narodzhennya-golovy-dps/

А в Україні московіти убивають Українців!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
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15.08.2023 12:40 Відповісти
Справа про збитки на 18 мільярдів: Підозри отримали ще три керівники облгазів Фірташа?

Знають з кого можна грошей витрясти...
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15.08.2023 12:45 Відповісти
Очевидно, что это невозможно сделать без чиновников, контролирующих ГТС Украины. Но на них дела не заводят. И деньги, которые люди заплатили мошеннику Фирташу никто возвращать не будет. А самого Фирташа судят или нет. Он арестован?
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15.08.2023 13:26 Відповісти
Він чесно заніс грошей у Раду і отримав потрібні поправки у Газовий кодекс, щоб грабувати пересічних громадян. До чого тут шарай? Всі олігархи так роблять.
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15.08.2023 20:08 Відповісти
До чого тут Рада? Цей кодекс по суті фількіна грамота і не є законодавчим актом, затверджується корумпованою з ніг до голови нкрєкп
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16.08.2023 00:14 Відповісти
Затверджує, так. А потрібні олігахам правки хто вносить?
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16.08.2023 14:11 Відповісти
Сама ж нкрекп і вносить на свій розсуд, але не без подачі олігархату
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16.08.2023 22:21 Відповісти
И что сделают с этими облгазами. Ахметову подарят или Коломойскому, чтобы дальше воровали?
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15.08.2023 13:27 Відповісти
ЗЕлені вже досить добре підтяги Фіратшу баблом , поверненням боргів голосуванням у ВР ще до війни.
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15.08.2023 13:30 Відповісти
Мабуть єрмаку, або татарову.
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15.08.2023 19:05 Відповісти
Мабуть, донатили собі з фірташем потрошку, щоб потім купити три безпілотники і волати на синє око Г+Г про волонтерську роботу!!
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15.08.2023 13:33 Відповісти
І довго ще буде Україна з цим ... вовтузитись? Завдання Буданову і КРАПКА !!!
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15.08.2023 13:50 Відповісти
А когда займутся фирташевским Николаевгазом? Там подобрана команда воров не хуже чем сам Фирташ, вор на воре сидит и вором поганяет. На любой мелочи стараются обворовать своих клиентов.
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15.08.2023 15:44 Відповісти
деньги за доставку газа украли, а кто не хочет быть обворованным и не платит за доставку - должник, недобросовестный абонент - подадим в суд, заблокируем карточки, и т.п
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15.08.2023 16:34 Відповісти
Ну це точно зробили разом!
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15.08.2023 18:37 Відповісти
ще один беня пархатий --- а там их ***** и ще трошки
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15.08.2023 18:47 Відповісти
Справа і сам Фірташ --не доторкані.
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15.08.2023 19:08 Відповісти
Ну нарешті хоч якась влада за Фірташа взялась. Похвально.
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15.08.2023 19:21 Відповісти
черговий мильний кулька??
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15.08.2023 22:46 Відповісти
 
 