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Пункт пропуску "Ужгород" відновив роботу (оновлено)

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кордон

Пункт пропуску "Ужгород" тимчасово призупиняв роботу у вівторок.

Як повідомили у Державній прикордонній службі, причиною припинення роботи пункту стали проблеми з електроенергією на словацькому боці кордону.

"У словацькому пункті пропуску "Вишнє Нємецке" (суміжний українському пункту пропуску "Ужгород") призупинено оформлення осіб та транспортних засобів у зв’язку з відключенням електропостачання", – йдеться у повідомленні.

Прикордонники просили громадян для перетину кордону обирати інші пункти пропуску, але у вівторок вдень згодом повідомили, що пункт пропуску "Ужгород" вже відновив роботу.

Автор: Юлiя Недашківська
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