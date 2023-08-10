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Новини Макроекономіка
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Кадиров (13) Маріуполь (248) ММК ім. Ілліча (29)

ММК імені Ілліча в окупованому Маріуполі опинився під контролем Кадирова, – ЗМІ

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ммк

Металургійний комбінат імені Ілліча в окупованому Маріуполі перейшов під контроль голови Чечні Рамзана Кадирова.

Як пише видання The Moscow Times, на одному з найбільших підприємств України, яке належить компанії "Метінвест" Ріната Ахметова, нещодавно з'явилися дві нові таблички. Одна – з портретами Кадирова, президента РФ Владіміра Путіна та так званого голови "ДНР" Дениса Пушиліна. Другий – із великим написом "Ахмат – сила" та портретом батька Рамзана Кадирова. На це звернув увагу ексдиректор Transparency International Ілля Шуманов.

"Спробуйте з трьох раз вгадати, кому тепер належить "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча"?" – підписав він фотографію прохідної заводу.

ММК імені Ілліча в окупованому Маріуполі опинився під контролем Кадирова, – ЗМІ 01

Раніше повідомлялося, що бізнесмен із Чеченської Республіки (Росія) Валід Корчагін, пов’язаний із родиною наближеного до Рамзана Кадирова Сулеймана Геремеєва, став співвласником компанії "ММК Ілліча", зареєстрованої в так званій "ДНР".

Корчагін, ім'я якого дотепер не було публічним, за час повномасштабної війни придбав і інші активи – частки в російській мережі будівельних гіпермаркетів OBI і в кав'ярнях американської мережі Starbucks, яка пішла з Росії.

У руйнуванні Маріуполя на Донеччині в 2022 році брали участь зокрема й військові з Чечні. Серед них був Руслан Геремєєв, родич Сулеймана Геремеєва. Його ім'я фігурувало у справі про вбивство російського опозиціонера Бориса Нємцова.

Шуманов вважає, що родина Геремеєвих отримала доступ до заводу як "нагороду" за те, що вони воювали в Україні.

Пізніше у "ММК Ілліча" з'явився новий власник, який також пов'язаний із Рамзаном Кадировим, керівник московського бійцівського клубу "Ахмат" Алаш Дадашов. Крім того, в окупованій частині Донецької області виявилася ще одна велика компанія, що частково належить йому, – "Технічні матеріали".

І Дадашов, і Корчагін – молоді бізнесмени, які раніше не були помічені в інтересі до металургії, тому є вірогідніть, що вони просто представляють інтереси Кадирова та його еліти.

Сам Кадиров минулого року розповідав, що його бійці розмінують завод, готуючи підприємство до відкриття.

"Охорону металургійного комбінату імені Ілліча здійснюють бійці з Чеченської Республіки під керівництвом дорогого брата, помічника голови ЧР Вахи Геремєєва (Рейнджер)", – писав він.

7 серпня 2023 року Грозний та Маріуполь стали містами-побратимами, що вкотре підтвердило інтерес Кадирова до захоплених українських активів. 

Металургійний комбінат імені Ілліча належить компанії "Метінвест" Ріната Ахметова. Під час боїв він постраждав менше, ніж інший маріупольський комбінат "Азовсталь".

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+10
Коли читаю»імені Ілліча», перестаю жаліти населення тієї місцини.
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10.08.2023 21:27
+7
А чому соромляться називати речі своїмі іменами? Що означає " перейшов"? Пишіть вже прямо - вкрали.
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10.08.2023 21:36
+7
ахметов - кадирова? комбінат не розпиляли, не розбомбили, зберегли. питається - хто? для кого?
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10.08.2023 21:59
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Коли читаю»імені Ілліча», перестаю жаліти населення тієї місцини.
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10.08.2023 21:27 Відповісти
Ну й дурень. Якщо на твоїй квартирі чи будинку твої батьки повісили портрет Лєніна то ти переселишся в інше житло? Напевне ні. Тоді не базікай дурниць. А от після війни треба відбудову підприємства повністю повісити на Кадирова. Отоді він зрозуміє що він ніхто
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10.08.2023 21:38 Відповісти
нормальні батьки, портретом лєніна хіба що грубу розтоплять, або кишки від оселедців туди завернуть. непотріб більш ні для чого не пригодиться.
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10.08.2023 22:55 Відповісти
Все це добре, але це не той Ілліч. Це Зот Ілліч Некрасов. А корім того від цього комбінат не перестає бути цінним
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10.08.2023 23:47 Відповісти
не смішіть і не займайтесь обманом. таке гівно, як ілліч, може належати тільки одному вурдулаці.
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11.08.2023 00:08 Відповісти
Після війни треба біля підприємства повісити кадирова та його родину
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11.08.2023 09:38 Відповісти
Фото проходной видели сверху? Там уже троих повесили, специально чтоб люди видели кто виновник всех их бед. Осталось только петли свесить под каждой фотографией и добавить тела.)))
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11.08.2023 18:50 Відповісти
Ви про людей. А я про населення. Від слова»населити». Тобто привезли у вагонах і заселили. Тепер онучата красних камісаров говорять московською.
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11.08.2023 00:42 Відповісти
втрата, руйнація, загибель, московський діалект - речі взаємопов,язані.
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11.08.2023 12:22 Відповісти
А чому соромляться називати речі своїмі іменами? Що означає " перейшов"? Пишіть вже прямо - вкрали.
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10.08.2023 21:36 Відповісти
Віджали по суті, так. В принципі, воно було з самого початку зрозуміло, тепер це просто говорить вголос
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10.08.2023 23:48 Відповісти
Кадиров катається по арабських країнах. Невже Ахметов не може найняти якихось банабак, щоб розстріляли його з калашів чи там рпг?
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10.08.2023 21:44 Відповісти
ахметов - кадирова? комбінат не розпиляли, не розбомбили, зберегли. питається - хто? для кого?
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10.08.2023 21:59 Відповісти
питать у тих хто розмінував Чонгар.
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10.08.2023 22:09 Відповісти
то, что не успели разбить, сейчас допиливают и вывозят через порт. Никто реально не будет ничего запускать
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10.08.2023 23:01 Відповісти
Ну так місто - побратим , йо…
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10.08.2023 21:53 Відповісти
Бросаться такими фразами, как побратимы, - это осквернять память всех тех, кто погиб в Мариуполе от рук оккупантов.
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10.08.2023 23:03 Відповісти
Аби трошки слікували за новинамиВчора, 8 серпня, гауляйтер окупованого Маріуполя Олег Моргун і мер столиці Чечні Грозного підписали угоду про те, що тепер вони "міста-побратими". Примітно, що обидва міста зруйнувала росія - Маріуполь у 2022 році, а Грозний - у 1995-му.
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11.08.2023 00:21 Відповісти
Ну що рижий гудок, слабо козлобородих шайтанів шуганути зі своєї кормушки? Дамбас карміл Украину и еще данецкий "Шахтер" в полнам саставе. А теперь там дети гор кушают.
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10.08.2023 23:26 Відповісти
Люся, еще видимо не пришло время чтоб ты поняла кто тебя кормил? Я-то понимаю с чьих рук ты кормишься, но не все люди в Украине такие безпринципные. Много и порядочных у нас людей. У нас - это в народе!
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11.08.2023 18:55 Відповісти
Чечени - нація злодіїв.
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10.08.2023 23:30 Відповісти
Правильніше буде- кадирівці
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11.08.2023 00:23 Відповісти
Серед кадирівців більшість слов'ян. А тирять саме чечени. Повивозили усі комбайни з Херсонщини на Чечню. Забули вже як московити їх бомбили, як українці їм допомогали.
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11.08.2023 06:42 Відповісти
А батальйон Шейха Мансура не допомагає з 14 року? Воюють та гинуть. Треба розділяти чеченців та кадировці
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11.08.2023 09:41 Відповісти
Чого і варто було очікувати. Причому цілком зрозуміло, що запускати його ніхто не збирається, але там багато брухту, якась техніка, обладнання...
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10.08.2023 23:46 Відповісти
Даже не знаю как тебе сказать,но это не ненависть а скорее непонимание ихнего восприятия войны.Как сказал один беженец оттуда-так вы же запрещаете нам говорить по русски.И редко кто из них скажет шо их бомбили руские войска.
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11.08.2023 07:41 Відповісти
А що там тепер робити? Руди нема, залізниці нема, порту нема. Ослойоби поріжуть на металолом, розікрадуть та залишать голі стіни. Нація, яка нічого не може побудувати... Гаплик ММК.
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11.08.2023 08:15 Відповісти
а що скажуть деякі симпатики Москви, жителі Маріуполя? подобається їм жити в "русской глубінкє" - Маріуполі? чи вже ілюзії розвіялись, з приходом московської армії, яка перетворила Маріуполь в м'ясо-бетонний фарш?
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11.08.2023 11:49 Відповісти
Навіщо він горцям, порізати на брухт?
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11.08.2023 12:02 Відповісти
А вы думаете им он для другого нужен?))) Не поверите, горцы именно так и сделают. Правда подождут малость пока цена на лом поднимется и Запад санкции снимет, да может печь какую восстановят чтоб лом в слябы переплавлять.
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11.08.2023 18:57 Відповісти
отака вона міжнародна політика, нах - прийшли війною знищили місцеве населення, зрівняли з землею місто і все, пздц, ісконно русская земля, русскій мір, все наше. Вчергове дякую ідіотам за вибір 2019, вони зробили нас размо з москалями і кадирівцями. Тепер ви можете подати в суд на московію, в ООН чи ще кудись. Якщо нація слабка, у владі клоуни і ворожі агенти, еліта нації - збореще ідіотів, злодіїв, аферистів відбувається отаке. Ось вона розплата за все - зневага до власної мови, історії, культури, самообман і пофігістичне ставлення до власної країни. Це тільки початок. Далі нас чекає корейський сценарій, а через рік два повторна агресія з московії. А які виновки зроблені українчикам, та ніяких - виберуть якусь притулу, поворознюка і ставлеників єрмака, а може і зразу єрмака з татаровим. Зараз нас врятує тільки військовий переворот і хунта з масовим відстрілом зелених гнид і московської агентури, інакше нам не вижити.
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11.08.2023 13:07 Відповісти
Никакого военного переворота не будет. Сразу видно что вы далеки от армии и понятия не имеете как и что там.))) Во вторых страна не выдержит войны на два фронта, а власть настолько подлая, что любого переломит самыми мерзкими способами. Короче ваши речи - это лирика и эмоции, иными словами, юношеский максимализм.)))
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11.08.2023 19:02 Відповісти
Для початку скористайся нормальною мовою, а не кацапським рилом в укр коментарі. По нормальному єрмака, татарова і фсбешних гнид не усунути, ідіоти завдяки ящику готові їх привести до влади повторно, а вони вже не пропустять шансу завести країну в прірву.
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12.08.2023 14:47 Відповісти
 
 