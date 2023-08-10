ММК імені Ілліча в окупованому Маріуполі опинився під контролем Кадирова, – ЗМІ
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Металургійний комбінат імені Ілліча в окупованому Маріуполі перейшов під контроль голови Чечні Рамзана Кадирова.
Як пише видання The Moscow Times, на одному з найбільших підприємств України, яке належить компанії "Метінвест" Ріната Ахметова, нещодавно з'явилися дві нові таблички. Одна – з портретами Кадирова, президента РФ Владіміра Путіна та так званого голови "ДНР" Дениса Пушиліна. Другий – із великим написом "Ахмат – сила" та портретом батька Рамзана Кадирова. На це звернув увагу ексдиректор Transparency International Ілля Шуманов.
"Спробуйте з трьох раз вгадати, кому тепер належить "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча"?" – підписав він фотографію прохідної заводу.
Раніше повідомлялося, що бізнесмен із Чеченської Республіки (Росія) Валід Корчагін, пов’язаний із родиною наближеного до Рамзана Кадирова Сулеймана Геремеєва, став співвласником компанії "ММК Ілліча", зареєстрованої в так званій "ДНР".
Корчагін, ім'я якого дотепер не було публічним, за час повномасштабної війни придбав і інші активи – частки в російській мережі будівельних гіпермаркетів OBI і в кав'ярнях американської мережі Starbucks, яка пішла з Росії.
У руйнуванні Маріуполя на Донеччині в 2022 році брали участь зокрема й військові з Чечні. Серед них був Руслан Геремєєв, родич Сулеймана Геремеєва. Його ім'я фігурувало у справі про вбивство російського опозиціонера Бориса Нємцова.
Шуманов вважає, що родина Геремеєвих отримала доступ до заводу як "нагороду" за те, що вони воювали в Україні.
Пізніше у "ММК Ілліча" з'явився новий власник, який також пов'язаний із Рамзаном Кадировим, керівник московського бійцівського клубу "Ахмат" Алаш Дадашов. Крім того, в окупованій частині Донецької області виявилася ще одна велика компанія, що частково належить йому, – "Технічні матеріали".
І Дадашов, і Корчагін – молоді бізнесмени, які раніше не були помічені в інтересі до металургії, тому є вірогідніть, що вони просто представляють інтереси Кадирова та його еліти.
Сам Кадиров минулого року розповідав, що його бійці розмінують завод, готуючи підприємство до відкриття.
"Охорону металургійного комбінату імені Ілліча здійснюють бійці з Чеченської Республіки під керівництвом дорогого брата, помічника голови ЧР Вахи Геремєєва (Рейнджер)", – писав він.
7 серпня 2023 року Грозний та Маріуполь стали містами-побратимами, що вкотре підтвердило інтерес Кадирова до захоплених українських активів.
Металургійний комбінат імені Ілліча належить компанії "Метінвест" Ріната Ахметова. Під час боїв він постраждав менше, ніж інший маріупольський комбінат "Азовсталь".
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