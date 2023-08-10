Кінець Twitter: Маск виставить на аукціон пам’ятні речі компанії

Мультимільярдер Ілон Маск, власник соцмережі Twitter, ребрендованої в Х, виставляє на аукціон вивіски на будівлях Twitter та інші предмети компанії.

Як пише ВВС, серед 584 пропонованих лотів – журнальні столики, величезні клітки для птахів і картини, написані маслом із зображеннями, які стали вірусними. Також перераховані десятки столів і стільців, кабінка для діджеїв і музичні інструменти.

Аукціон отримав назву "Ребрендинг у Twitter: онлайн-аукціон із пам'ятними речами, мистецтвом, офісними активами та іншим".

Дві картини маслом із фотографіями, які стали вірусними у Twitter, також будуть виставлені на аукціон. Перша – зіркове селфі Еллен Дедженерес, зроблене на церемонії вручення премії "Оскар" у 2014 році. Інша – знімок експрезидента США Барака Обами, який запостив його в Twitter, коли його переобрали в листопаді 2012 року. На той час цей твіт був найпопулярнішим на платформі.

За даними аукціонного дому Heritage Global Partners, мінімальна пропозиція для кожного лота становить $25.

Торги розпочнуться 12 вересня та завершаться через два дні.

Як повідомлялося, Маск анонсував заміну логотипу соцмережі Twitter із пташкою на "X", а вже 24 липня виконавча директорка Twitter Лінда Яккоріно оприлюднила оновлений логотип.

Компанія планує перейти від платформи, орієнтованої на текст, до інтеграції більше аудіо, відео та платіжних функцій і прагне залучити рекламодавців, а також співпрацювати із мовниками або платіжними системами.