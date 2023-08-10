Допомога Україні: Байден планує просити в Конгресу додаткове фінансування на $25 мільярдів

Президент США Джо Байден має намір подати до Конгресу запит на додаткове фінансування в розмірі щонайменше $25 млрд, у тому числі на допомогу для України.

Як пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела, додатковий запит включатиме приблизно $12 млрд на ліквідацію наслідків стихійних лих і $13 млрд на оборону, в тому числі на допомогу Україні. Надзвичайні кошти не будуть обмежені бюджетними лімітами, передає Європейська правда.

Я зазначає видання, запит, про який раніше повідомляло видання Punchbowl News, надійшов у критичний для України час, коли війна з Росією посилилася.

Кремль посилив атаки на судноплавні шляхи та інфраструктуру в Чорному морі після того, як вийшов із "зернової угоди", поставивши під загрозу ключові поставки продовольства для більшої частини світу.

Незважаючи на ці умови, лідери республіканців у Палаті представників під тиском консерваторів, які виступають проти участі США у війні, ухиляються від схвалення більшої допомоги Україні.

У грудні Конгрес ухвалив рішення про виділення $45 млрд додаткового фінансування на військові зусилля в Україні, яке має тривати до кінця цього фінансового року, що закінчується 30 вересня. Це на додачу до $40 млрд у травні 2022 року та $13,6 млрд у березні 2022 року, що загалом становить $98,6 млрд на сьогоднішній день.

Прохання Білого дому ускладнить можливість Конгресу уникнути шатдауну – вимушеного призупинення роботи федеральних органів, коли фінансування закінчиться після 30 вересня.