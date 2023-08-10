Заміна застарілого парку: "Укрзалізниця" планує виготовити 100 пасажирських вагонів

"Укрзалізниця" планує виготовити 100 пасажирських вагонів та 5 дизель-потягів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на нараді з віцепрем'єр-міністром Олександром Кубраковим, представниками Мінінфраструктури та керівництвом компанії.

"Залізничники поставляють продукти, обладнання, техніку, евакуюють українців з небезпечних районів та вивозять поранених бійців. У цьому контексті маємо проблему – застарілий вагонний парк. Необхідно забезпечити виробництво нових і модернізацію старих вагонів", – підкреслив Шмигаль.

Він вообіцяв із боку уряду максимально сприяти цим завданням.

Раніше повідомлялося, що в порівнянні з минулим роком цього липня "Укрзалізниця" здійснила на 31% більше рейсів і перевезла майже на 70% більше пасажирів. Кількість рейсів у внутрішньому сполученні збільшилась на 29%, а у міжнародному – на 43% у порівнянні з відповідним періодом 2022 року.