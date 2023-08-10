Один із найближчих соратників Путіна зміг обійти санкції за допомогою друга з паспортом Мальти, – ЗМІ

Російський мільярдер і один із найближчих соратників Владіміра Путіна Геннадій Тімченко зміг обійти європейські санкції і продовжує вести бізнес на міжнародному ринку.

Тімченку у цьому допомагає його друг, непублічний бізнесмен Іван Єгоров, який отримав громадянство Мальти, повідомляє Радіо Свобода із посиланням на розслідування центру "Досье".

Єгоров – давній партнер Тімченка, з 2000-х років він є фінансовим і комерційним директором фінської групи Crudex, яка експортувала з Росії нафтопродукти майже на $32,5 мільярда. Її основним партнером на світовому ринку був заснований Тимченком нафтотрейдер Gunvor.

У 2014 році Єгоров допоміг структурувати угоду, в результаті якої Gunvor продав 50% нафтового терміналу у Новоросійську російській "Транснєфті", що потрапила під санкції. Участь Єгорова була потрібна, оскільки компанія Тімченка могла потрапити під вторинні санкції.

У тому ж році Єгоров отримав за 10 тисяч євро право власності на компанію, на яку оформлено маєток Тімченка у Франції, за 25 кілометрів від Канн. Тоді особняк оцінювався у 8,5 мільйонів євро.

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Наразі Єгоров на гроші Тімченка розвиває в Узбекистані газовий проєкт вартістю $1 мільярд, стверджують автори розслідування. Компанія Єгорова бере участь у розширенні газосховища в Газлі на перетині трубопроводів, що йдуть у Росію, Туркменістан, Казахстан і Китай.

Контроль над газосховищем було передано російській компанії, номінальним власником якої була довірена особа Тімченка, встановило у лютому розслідування Узбецької служби Радіо Свобода.

Єгоров, його дружина і двоє дітей отримали громадянство Мальти у 2017 році. У країні діє програма видачі паспортів за інвестиції в економіку. У 2022 році, після повномасштабного російського вторгнення в Україну, програму припинили для громадян Росії та Білорусі.