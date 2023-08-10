Вагонобудівний завод Тігіпка отримав за півроку прибуток на 58 мільйонів

АТ "Дніпровагонмаш" (Кам’янське), підконтрольне фінансово-промисловій групі "ТАС" Сергія Тігіпка, завершило перше півріччя 2023 року з чистим прибутком 57,85 млн грн, порівняно зі збитком на 25 млн грн за аналогічний період минулого року.

Згідно з оприлюдненою у системі розкриття інформації НКЦПФР проміжною звітністю компанії, її чистий дохід від реалізації продукції зріс на 17,2% – до 578 млн грн, передає Інтерфакс-Україна.

За підсумками роботи у січні-червні 2023 року компанія збільшила валовий прибуток у 3,6 раза – до 80,72 млн грн, отримавши 58,68 млн грн операційного прибутку.

Порівняно з початком поточного року поточні зобов'язання підприємства зменшились на 12,4% – до 261,38 млн грн, водночас довгострокові зросли на 13,6% – до 59,84 млн грн.

Серед цінових ризиків для підприємства у звіті відзначається ризик підвищення цін на комплектуючі, матеріали та енергоносії (матеріальні витрати становлять 80-90% собівартості) та зниження цін на вагони.

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Як повідомлялося, "Дніпровагонмаш" завершив 2022 рік із чистим прибутком 32,67 млн грн після чистого збитку на 132,52 млн грн роком раніше.

"Дніпровагонмаш" – одне з провідних підприємств України у сфері проєктування та виготовлення вантажних вагонів. Потужність виробництва – 9 тис. вагонів на рік.