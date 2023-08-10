Путін планує націоналізацію "Яндекса", але боїться масових звільнень, – Reuters

Кремль планує націоналізацію російського ІТ-гіганта "Яндекс", але не поки не наважується на цей крок через загрозу масових звільнень співробітників.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири знайомі із ситуацією джерела.

"Яндекс" залишається провідною технологічною компанією Росії, яка все ще зберігає у своєму штаті з 20 000 осіб найкращих ІТ-розробників країни, хоча багато її співробітників виїхали за кордон.

Співрозмовники агентства зауважують, що в компанії, де знання персоналу мають вирішальне значення для збереження провідних позицій у пошукових технологіях, рекламі та організації сервісів поїздок, вороже поглинання державою спричинить відтік талантів і може завдати серйозної шкоди.

"Очевидно, що якщо (націоналізація) відбудеться, компанія поступово зійде нанівець. І, мабуть, саме це заважає вжити жорстких заходів", – сказав один із співрозмовників агентства, знайомий з перебігом переговорів про майбутнє "Яндекса".

За даними Reuters, акціонери нідерландської холдингової компанії "Яндекса", Yandex NV, вже отримали пропозиції про придбання бізнесу від кількох російських мільярдерів, які пропонували за їх акції близько $7 мільярдів. Серед претендентів на придбання активу називали близьких до Кремля підсанкційних російських мільярдерів Володимира Потаніна, Олексія Мордашов та Вагіта Алєкпєровв.

Проте ймовірність того, що "Яндекс" успішно продасть активи, зменшується, стверджують джерела. За їх даними, наразі переговори зайшли в глухий кут. Четверте джерело заявило, що кадри є ключовим активом "Яндекса" і ніхто не хоче виглядати "вбивцею компанії".

За словами одного з джерел, "яструби" у російських держкомпаніях пропонують взагалі нічого не платити іноземцям. Але якщо "Яндекс" буде націоналізований чи проданий держкомпанії, є ризик масового витоку мізків, каже інше джерело.

Раніше гендиректор російського ВТБ Андрій Костін запропонував Москві взяти активи "Яндекса" під тимчасове управління, засуджуючи той факт, що західні інвестори мають намір отримати кошти від продажу бізнесу.

До початку повномасштабного російського вторгнення в Україну "Яндекс" через голландську Yandex N.V. контролював траст сім'ї засновника компанії Аркадія Воложа та менеджмент – разом їм належало трохи менше 12% акцій класу B. Цей клас акцій надає право голосувати контрольним пакетом (51,7% акцій) компанії.

Після того, як Волож потрапив під санкції Євросоюзу, траст передав право управління своїм пакетом раді директорів компанії. Сам Волож після початку війни вирішив не повертатися до Росії та вийти з бізнесу, залишивши собі можливість розвивати за кордоном кілька напрямків (безпілотні автомобілі, хмарний бізнес та ін.).

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Як повідомлялося, сьогодні засновник російського ІТ-гіганта "Яндекса" Аркадій Волож вперше прокоментував повномасштабне російське вторгнення в Україну у лютому 2022 року, розкритикувавши дії влади РФ. Раніше ЗМІ звернули увагу на те, що Волож викреслив Росію з біографії на своєму сайті. Зараз там вказано, що Волож – "ізраїльський технологічний підприємець, що народився у Казахстані".

Волож зазначив, що він мав "багато причин", через які він не висловлювався про дії Росії в Україні. Про які причини йдеться, Волож не уточнив. Однак може йтися про процес розділу бізнесу "Яндекса", частину якого нібито мав зберегти Волож.

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Наприкінці 2022 року Волож попрощався зі співробітниками російської компанії. За даними джерел Bloomberg та Reuters, після виходу з російської компанії він планує займатися розвитком нібито незалежної від влади РФ міжнародної компанії, якій передадуть кілька технологій та бізнесів "Яндекса". У тому числі про це з Володимиром Путіним домовлявся колишній голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін, який на початку грудня минулого року перейшов на роботу в "Яндекс".

Перед цим, у листопаді 2022 року, "Яндекс" оголосив про намір змінити структуру управління бізнесом та розділити активи. Російський бізнес виділять до окремої групи компаній, з якої згодом вийде нідерландська Yandex N.V., яка також змінить назву. Російську частину бізнесу передадуть під управління локального менеджменту. Водночас міжнародні напрямки бізнесів безпілотних автомобілів, освітніх сервісів, хмарних технологій та платформи з розмітки даних виділять у нібито самостійні компанії, якими управлятиме Yandex N.V.

Аркадій Волож заснував компанію "Яндекс" разом із Іллею Сегаловічем у 2000 році. Сегалович помер у 2013 році. У 2022 році Волож потрапив під санкції Євросоюзу за просування російської пропаганди та цензуру контенту в інтернеті на вимогу Кремля.

Відразу після цього бізнесмен офіційно залишив усі посади в "Яндексі". У березні 2022 року Волож втратив статус доларового мільярдера.