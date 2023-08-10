Кличко витратить ще 42 мільйони на проєктування скандального мосту на Троєщину
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КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" КМДА 26-27 липня за результатами тендерів уклало дві угоди на проєктування будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро на загальну суму 42,34 млн грн.
Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.
Зокрема, фірма "ВКФ"Стандарт-Авто" за 24 млн грн має скоригувати проєкт другої-шостої черг будівництва Подільського мосту із погодженням, експертизою і виправленням відповідно до зауважень експертизи до середини 2024 року.
Своєю чергою фірма "Дортранс" отримала 18,34 млн грн на робочу документацію другої-четвертої черг будівництва. Вона має її виконати до кінця січня 2024 року і потім видавати відповідно до потреб будівництва до кінця 2024 року. Послуги оплачуватимуть протягом чотирьох місяців після їх надання.
Фірма "Інститут "Київдормістпроект", основними власниками якої є Андрій Мостовий та Володимир Воробйов, пропонувала виготовити робочу документацію трохи дешевше, ніж "Дортранс". Однак її відхилили за неусунення низки недоліків.
Дорожчим конкурентом на тендерах була "Інжинірингова компанія "Автомагістраль" на чолі з Сергієм Винником, яка належить фірмі "Проектна компанія "Аркон" Ольга Сахань.
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Столичною "ВКФ "Стандарт-Авто" володіє і керує Євген Холявко. Донедавна засновником була Марина Квасова, а до неї – Михайло Квасов. Квасови також по черзі раніше володіли фірмою "БК Теплобуд" – одним із субпідрядників фірми "Еко-Буд-Трейд", яка є основним підрядником будівництва Подільського мосту.
Марині Квасовій також належить фірма "Мамас Продакшн" з Аллою Резніковою. А раніше – ще й "Мамас Фільм Продакшн" з Іриною Слободян, але нині фірму переоформили на Сахіба Аласгарова з Азербайджану. У студії "Мамас Фільм Продакшен" свого часу працював продюсером ексзаступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
У 2020-2021 роках "ВКФ"Стандарт-Авто" отримала підрядів на 2,63 млн грн. У тому числі на послуги з проєктування і техогляду, а також на постачання шапок для поліції охорони.
Київський "Дортранс" належить директору Олександру Педану. Раніше засновниками фірми були Олександр Жуков, Вадим Овдій і МПП "Елтранс" тоді ще Віктора Рєзнікова.
У 2022 році "Дортранс" отримав один підряд нинішнього замовника на будівництво вулиці від проспекту Петра Григоренка до межі Києва в Дарницькому районі за 69,38 млн грн.
Нагадаємо, будівництво Подільського мостового переходу через Дніпро поділено на шість черг:
І черга – влаштування з’їздів із моста на Рибальський півострів та на вулицю Набережно-Хрещатицьку в Подільському районі з будівництвом Набережно-Рибальської дороги, мосту через Гавань та естакади вздовж вулиці Набережно-Хрещатицької" (здано в 2010 році);
II черга – будівництво моста на ділянці від вулиці Межигірської до бульвару Перова, а також з’їзди в напрямку до вулиць Оноре де Бальзака та Алішера Навої;
III черга – влаштування з’їздів із моста на Рибальський півострів та на вулицю Набережно-Хрещатицьку у Подільському районі (з’їзд №7 із моста на вулицю Набережно-Рибальську);
IV черга – заїзд із вулиці Набережно-Хрещатицької в районі вулиці Верхній-Нижній Вал;
V черга – дачна забудова для перенесення Русанівських та Воскресенських садів на вулицю Радистів у Деснянському районі;
VI черга – демонтаж вантового мосту через гавань річки Дніпро з вулиці Верхній-Нижній Вал на Рибальський півострів в Подільському районі.
Будь ласка, зачекайте...
Я підозрюю, що потрібний, але це дорогезний проект і фінансування на нього до "децентралізації" не було...
Може й не на часі (хоча, тут у великій владі там все на часі... і фільми, і контракти без гарантій виконання)
Найбільший район Києва - Троєщина не має метро.
Хто живе на Троєщині тому це розказувати не потрібно.
Кожен день на Північному мосту величезні пробки.
Чого лаяти Кличка, до нього за 30 років у цьому напрямку ніхто нічого не зробив. Тільки при ньому щось заворушилося.
На жаль почалася війна, яка завадила швидкому будівництву.
І всі вони мають виїзд з району через один міст.
Чекаємо фактів та цифр!
Які тобі "факти" прихвостень- мосту як небуло, так і немає, а мільярди "освоїли".
Міст будують із 2003 року.
Є Кличко мер із 2014. . Скляний міст Кличко встиг, по космічній ціні, бо то "вітрина".
«По факту, міст обійшовся в 278 з половиною мільйонів гривень. Плюс проєктні та інші додаткові роботи. Загалом на міст із прилеглими об'єктами і територією (зокрема, парків Хрещатий і "Володимирська гірка", фонтаном) місто витратило 306 мільйонів гривень, хоча, за попередніми розрахунками, на весь комплекс робіт і об'єктів передбачалася сума майже 420 мільйонів. Тобто місто зекономило понад 100 мільйонів гривень. І тільки тепер остаточно розрахується вже за всі роботи. Як я говорив, ми не перераховували всіх коштів одразу, чекаючи висновків експертів», - написав Кличко.
Чому кияни цього не знали?
А ти прихвостень і не знало .
Метро йому обіцяв щє той .. як його... Омельченко?...
Він що, поклав їх до кишені?
Нам нравяться бесконечные пробки и ремонты одних и тех же участков дорог. Кличко вовсе не вор. Он так переживает, что деньги ушли в непонятном направении.
Голосуйте за Кличко! Он так красиво обещает метро на Троещину, на Виноградарь, Кловский узвіз тоже обещал построить, но так ни одной странции метро не умудрился посторить.
Уникальный мер за всю историю Киева!
И потроху отползай обратно к себе в Кривой Рог
Тримаймося!
А ще смішно, міст назвали скандальним.
Скандальною може бути тільки людина, зелена влада із своїми рєзніковими, коломойським, татаровими, портновими і пр.
А міст це не жива істота. Він просто дуже потрібен киянам
Читай ниже. Можем встретиться в Киеве, если не согласен.
Но вы же этого явно не знаете, значит вы не киевлянин.
Спалились, батенька
На завтра у меня планы, а в воскресенье, Дарница, парк Перемога у точки колесика обозрения, нет вопросов. Прокатило, пОлигафреныч и прочие..., назначайте время, встретимся, обсудим...
Могу не только в воскресенье, в будний день тоже ...
Вам видимо нравится как Кличко грабит киевян, кучерявые.
Я назвал факты, на которые вы кроме слюны выделить не можете.
а всіх зелених у мери міст.
Ще ж не всі свої людішки прилаштовані.
Мерів вибирали, а не призначали. Преза теж вибрали.
Може і його в будівельники. Більше користі буде. А може зовсім ніякої.
Але цемент місити зможе або цеглу класти.
З"їзди для Ніконова на центральну садову бюджетним коштом, щоб він забудував залишки київських пляжів елітним житлом.
А ось так виглядає "метро на Троєщину" від брехуна, вже і перші пасажири є
"З"їзди для Ніконова на центральну садову бюджетним коштом, щоб він забудував залишки київських пляжів елітним житлом"
Ви колись були на тих садових гадюшниках?
Сходіть подивіться. І які пляжі ви маєте на увазі?
Там один єдиний пляж на березі затоки. І той вже давно захаращений.
Урочище Горбачиха, залишки заплавних лісів, яке захищається безліччю міжнародних конвенцій, то є "гадюшник"? Потвора ніконов для елітного житла краде тільки мальовничі куточки.
"Цей міст дуже гарна годівниця для провладних паразитів , роками вони крадуть гроші з бюджету на всіляки "проекти ", але саме будівництво на нулі"
"Але саме будівництво на нулі"?
На нулі воно було всі роки до Кличка
"Цей міст дуже гарна годівниця для провладних паразитів , роками вони крадуть гроші з бюджету" ???
Не знаю що там хто крав, але цей міст до Кличка 30 років просто ніхто не будував. Він був лише на папері у схемах та картинках.
Усі попередники Віталія просто боялися взятися за дуже складний проект будівництва.
Якщо Кличко збудує цей міст, то кияни будуть йому дуже вдячні!
Чи ти пропонуєш віддати кошти Києва Резніку і зєльоній шоблі, які замість побудувати заводи по виробництву зброї їх тупо ********?
Київ завжди обдирали як липку.
Зелені аж сцуть гарячим кип"ятком , щоб підім"яти його під своїх, які бажають скоренько "прибарахлиться", а то можуть не встигнути.
Бо вони "временщики", їм Київ "до лампочки.
Головне - "прибарахлиться" і змиться.
Яуеду жить в Лондон
Якщо для вас реально логістика і серіальчики це одна й та сама стання бюджету за необхідністю... не кажучи вже про те, що це перша за 30 років спроба хоч якось розгрузити транспортне фіаско з троєщинським масивом.
А оскільки Віталік з небаченою активністю вкладає мільярди з бюджету в асфальт, то без сумніву можна зрозуміти що воно таке.
"Вклике будівництво", Зеленський, Кличко поняття тотожні
Київ велике місто, столиця, в ньому живуть міліони людей.В тому числі і керівництво держави.
І не можна тут все зупинити. І дороги треба латати і мости та розв"язки будувати.
Бо не дай Боже щось трапиться, весь Київ встане. Ви цього хочете?
То ви вороги.
Зелені хапуги вже все під себе підгребли, от іще тільки Київ не поімєлі.
Ще сюди якогось свого Рєзніка не всадили керувати?
Ідіть до лісу. Київ за Кличко
це перша за 30 років спроба хоч якось розгрузити транспортне фіаско з троєщинським масивом!
Просніться
Чекаємо
Давайте, конкретні факти в студію! Чекаємо!
Бо с таким успіхом ми і про вас можемо сказати, що ви грабіжник, алкоголік, тероризуєте сусідів, пишете пасквілі, працюєте на Росію...
І доведіть що це не так.
Ви звідки пишете? Явно не з Києва.
Залиште Київ і киян у спокої.
Не наривайтеся, в Києві не барани живуть.
Це на якій мові? Якщо ви працюєте на парашу, то хоть підучіться, щоб не палитись