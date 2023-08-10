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Новини Транспорт
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Київ (4316) міст (350) проєкти (42)

Кличко витратить ще 42 мільйони на проєктування скандального мосту на Троєщину

Новини БізнесЦензор Транспорт

мост,подольский

КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" КМДА 26-27 липня за результатами тендерів уклало дві угоди на проєктування будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро на загальну суму 42,34 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, фірма "ВКФ"Стандарт-Авто" за 24 млн грн має скоригувати проєкт другої-шостої черг будівництва Подільського мосту із погодженням, експертизою і виправленням відповідно до зауважень експертизи до середини 2024 року.

Своєю чергою фірма "Дортранс" отримала 18,34 млн грн на робочу документацію другої-четвертої черг будівництва. Вона має її виконати до кінця січня 2024 року і потім видавати відповідно до потреб будівництва до кінця 2024 року. Послуги оплачуватимуть протягом чотирьох місяців після їх надання.

Фірма "Інститут "Київдормістпроект", основними власниками якої є Андрій Мостовий та Володимир Воробйов, пропонувала виготовити робочу документацію трохи дешевше, ніж "Дортранс". Однак її відхилили за неусунення низки недоліків.

Дорожчим конкурентом на тендерах була "Інжинірингова компанія "Автомагістраль" на чолі з Сергієм Винником, яка належить фірмі "Проектна компанія "Аркон" Ольга Сахань.

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Столичною "ВКФ "Стандарт-Авто" володіє і керує Євген Холявко. Донедавна засновником була Марина Квасова, а до неї – Михайло Квасов. Квасови також по черзі раніше володіли фірмою "БК Теплобуд" – одним із субпідрядників фірми "Еко-Буд-Трейд", яка є основним підрядником будівництва Подільського мосту.

Марині Квасовій також належить фірма "Мамас Продакшн" з Аллою Резніковою. А раніше – ще й "Мамас Фільм Продакшн" з Іриною Слободян, але нині фірму переоформили на Сахіба Аласгарова з Азербайджану. У студії "Мамас Фільм Продакшен" свого часу працював продюсером ексзаступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

У 2020-2021 роках "ВКФ"Стандарт-Авто" отримала підрядів на 2,63 млн грн. У тому числі на послуги з проєктування і техогляду, а також на постачання шапок для поліції охорони.

Київський "Дортранс" належить директору Олександру Педану. Раніше засновниками фірми були Олександр Жуков, Вадим Овдій і МПП "Елтранс" тоді ще Віктора Рєзнікова.

У 2022 році "Дортранс" отримав один підряд нинішнього замовника на будівництво вулиці від проспекту Петра Григоренка до межі Києва в Дарницькому районі за 69,38 млн грн.

Нагадаємо, будівництво Подільського мостового переходу через Дніпро поділено на шість черг:

І черга – влаштування з’їздів із моста на Рибальський півострів та на вулицю Набережно-Хрещатицьку в Подільському районі з будівництвом Набережно-Рибальської дороги, мосту через Гавань та естакади вздовж вулиці Набережно-Хрещатицької" (здано в 2010 році);

II черга – будівництво моста на ділянці від вулиці Межигірської до бульвару Перова, а також з’їзди в напрямку до вулиць Оноре де Бальзака та Алішера Навої;

III черга – влаштування з’їздів із моста на Рибальський півострів та на вулицю Набережно-Хрещатицьку у Подільському районі (з’їзд №7 із моста на вулицю Набережно-Рибальську);

IV черга – заїзд із вулиці Набережно-Хрещатицької в районі вулиці Верхній-Нижній Вал;

V черга – дачна забудова для перенесення Русанівських та Воскресенських садів на вулицю Радистів у Деснянському районі;

VI черга – демонтаж вантового мосту через гавань річки Дніпро з вулиці Верхній-Нижній Вал на Рибальський півострів в Подільському районі.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+7
Просто сиди на бутылке молча, чмо лишнехромосомное
И потроху отползай обратно к себе в Кривой Рог
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10.08.2023 23:56
+6
Кличко - мародер. Його дії під час війни можна порівняти хіба що з Міноборони Резнікова.
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10.08.2023 21:34
+6
Киевлянам очень нравится Кличко. Можем еще раз на метро скинуться на Вноградарь!
Нам нравяться бесконечные пробки и ремонты одних и тех же участков дорог. Кличко вовсе не вор. Он так переживает, что деньги ушли в непонятном направении.
Голосуйте за Кличко! Он так красиво обещает метро на Троещину, на Виноградарь, Кловский узвіз тоже обещал построить, но так ни одной странции метро не умудрился посторить.
Уникальный мер за всю историю Киева!
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10.08.2023 21:36
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Слухайте сюди, ви, хто кияни, ну ви чесно скажіть потрібний той міст в Києві?..
Я підозрюю, що потрібний, але це дорогезний проект і фінансування на нього до "децентралізації" не було...
Може й не на часі (хоча, тут у великій владі там все на часі... і фільми, і контракти без гарантій виконання)
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10.08.2023 21:24 Відповісти
Якщо тобі не вистачає мізків второпати що таке мости через Дніпро у столиці під час війни, і наскільки вони стратегічно важливі, то пояснювати тобі нічого. Дивись далі єдиний телемарафон.
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11.08.2023 08:36 Відповісти
Цей міст потрібен як повітря.
Найбільший район Києва - Троєщина не має метро.
Хто живе на Троєщині тому це розказувати не потрібно.
Кожен день на Північному мосту величезні пробки.

Чого лаяти Кличка, до нього за 30 років у цьому напрямку ніхто нічого не зробив. Тільки при ньому щось заворушилося.
На жаль почалася війна, яка завадила швидкому будівництву.
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11.08.2023 11:15 Відповісти
На Троєщині проживає понад 280.000 людей.
І всі вони мають виїзд з району через один міст.
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11.08.2023 11:18 Відповісти
На цьому мосту почали красти задовго до Кличка. Кличко тіль ки продовжив цю добру традицію. За ті гроші, що кожне мафіозне угруповання мерів вкрало на цьому обьєкті модна було би звести ще два таких.
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11.08.2023 11:34 Відповісти
Розкажіть нам подробніше хто там коли і що вкрав і скільки і чого ви вирахували, щоб можна було збудувати ще два об"экти?

Чекаємо фактів та цифр!
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11.08.2023 12:37 Відповісти
Це стандартна отмазка прихвостнів владних розкрадачів.
Які тобі "факти" прихвостень- мосту як небуло, так і немає, а мільярди "освоїли".
Міст будують із 2003 року.
Є Кличко мер із 2014. . Скляний міст Кличко встиг, по космічній ціні, бо то "вітрина".
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11.08.2023 12:50 Відповісти
Скляний міст не будувався за бюджетні гроші -це подарунок киянам від братів Кличків та приватних меценатів, якщо ти не знало, зелене створіння. Рота свого брудного полощеш сечею з марахвону?
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11.08.2023 13:10 Відповісти
Троль, застрелься !
«По факту, міст обійшовся в 278 з половиною мільйонів гривень. Плюс проєктні та інші додаткові роботи. Загалом на міст із прилеглими об'єктами і територією (зокрема, парків Хрещатий і "Володимирська гірка", фонтаном) місто витратило 306 мільйонів гривень, хоча, за попередніми розрахунками, на весь комплекс робіт і об'єктів передбачалася сума майже 420 мільйонів. Тобто місто зекономило понад 100 мільйонів гривень. І тільки тепер остаточно розрахується вже за всі роботи. Як я говорив, ми не перераховували всіх коштів одразу, чекаючи висновків експертів», - написав Кличко.
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11.08.2023 13:15 Відповісти
По факту міст обійшовся по ціні прилеглих об'єктів і щей100 млн зекономили, Віталя не завжди вміє в тексти, але ти, зебздо, і в гімні ладне язиком колупатися, аби верещучок-пальчевських в крісло мера всадити, бо так Гундосому легше буде хлу в очі заглядати,
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11.08.2023 13:41 Відповісти
Троль, то за чії гроші побудований міст ?
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11.08.2023 15:05 Відповісти
Міст будують із 2003 року? Ти це серйозно?
Чому кияни цього не знали?
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11.08.2023 13:30 Відповісти
Я тобі,прихвостень міської мафії, більше скажу-офіційно мостовий перехід будується із 1993 року!
А ти прихвостень і не знало .
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11.08.2023 15:04 Відповісти
Кличко - мародер. Його дії під час війни можна порівняти хіба що з Міноборони Резнікова.
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10.08.2023 21:34 Відповісти
я підозрюю, то у вас був сарказм.. то якимсь смайлом відмічайте, бо там нижче закореніли москаль вже вам лайкнув та ще навалив "отсібятіни"..
Метро йому обіцяв щє той .. як його... Омельченко?...
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10.08.2023 21:44 Відповісти
Якщо всі кошти витрачаються на міст, то в чому мародерство?
Він що, поклав їх до кишені?
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11.08.2023 11:20 Відповісти
Починаючи із Омельченка всі крали на ьому мості. Кличко не виключення.
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11.08.2023 11:35 Відповісти
Які саме його дії?
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11.08.2023 13:59 Відповісти
Киевлянам очень нравится Кличко. Можем еще раз на метро скинуться на Вноградарь!
Нам нравяться бесконечные пробки и ремонты одних и тех же участков дорог. Кличко вовсе не вор. Он так переживает, что деньги ушли в непонятном направении.
Голосуйте за Кличко! Он так красиво обещает метро на Троещину, на Виноградарь, Кловский узвіз тоже обещал построить, но так ни одной странции метро не умудрился посторить.
Уникальный мер за всю историю Киева!
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10.08.2023 21:36 Відповісти
Просто сиди на бутылке молча, чмо лишнехромосомное
И потроху отползай обратно к себе в Кривой Рог
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10.08.2023 23:56 Відповісти
Кияни, зробимо все, щоб зелена пліснява гн з"їла нам Киїі.
Тримаймося!

А ще смішно, міст назвали скандальним.

Скандальною може бути тільки людина, зелена влада із своїми рєзніковими, коломойським, татаровими, портновими і пр.

А міст це не жива істота. Він просто дуже потрібен киянам
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11.08.2023 11:53 Відповісти
Сам ты чмо лишнехромосомное!
Читай ниже. Можем встретиться в Киеве, если не согласен.
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11.08.2023 17:18 Відповісти
Самый уникальный у нас был Льоня Космос. Все киевляне знают и помнят.

Но вы же этого явно не знаете, значит вы не киевлянин.
Спалились, батенька
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11.08.2023 14:03 Відповісти
Могу встретиться лично в воскресенье с каждым, кто сомневается, что я в Киеве живу.
На завтра у меня планы, а в воскресенье, Дарница, парк Перемога у точки колесика обозрения, нет вопросов. Прокатило, пОлигафреныч и прочие..., назначайте время, встретимся, обсудим...
Могу не только в воскресенье, в будний день тоже ...
Вам видимо нравится как Кличко грабит киевян, кучерявые.
Я назвал факты, на которые вы кроме слюны выделить не можете.
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11.08.2023 17:05 Відповісти
Чумидло москвороте, з яких ордло ти в Київ приперлося, що на киян кидаєшся? пнх
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11.08.2023 22:15 Відповісти
купи мозги себе хотя бы куриные в кулинарии и не лезь туда, куда бабе лезть точно не стоит. Я доступно обьяснил?
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12.08.2023 19:53 Відповісти
Ну якщо в них так "руки чешуться" будувати , то може нехай перекваліфікуються на будівлю мобільних госпіталів для військових!! Ну скільки можна мучитись на чому вкрасти!?!
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10.08.2023 22:51 Відповісти
Ну то давайте усіх мерів міст перекваліфікуємо у будівельників,

а всіх зелених у мери міст.
Ще ж не всі свої людішки прилаштовані.

Мерів вибирали, а не призначали. Преза теж вибрали.
Може і його в будівельники. Більше користі буде. А може зовсім ніякої.
Але цемент місити зможе або цеглу класти.
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11.08.2023 12:43 Відповісти
Ні., воно буде і цеглу і цемент пиSDити
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11.08.2023 13:13 Відповісти
Днями на своєму каналі Київ Віталька зі свіжим ботоксом і засмагою брехав, що "рух Подільсько-Воскресенським мостом розпочнеться через місяць-півтора. Спочатку це буде спецтранспорт, автобуси, а вже з початку наступного року відкриють повноцінний рух цим мостом."
З"їзди для Ніконова на центральну садову бюджетним коштом, щоб він забудував залишки київських пляжів елітним житлом.
А ось так виглядає "метро на Троєщину" від брехуна, вже і перші пасажири є

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10.08.2023 22:59 Відповісти
Якщо буде так як він сказав, то це буде чудово. Навіть якщо спочатку це буде спецтранспорт та автобуси.

"З"їзди для Ніконова на центральну садову бюджетним коштом, щоб він забудував залишки київських пляжів елітним житлом"

Ви колись були на тих садових гадюшниках?
Сходіть подивіться. І які пляжі ви маєте на увазі?
Там один єдиний пляж на березі затоки. І той вже давно захаращений.
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11.08.2023 11:27 Відповісти
То ви не киянин?
Урочище Горбачиха, залишки заплавних лісів, яке захищається безліччю міжнародних конвенцій, то є "гадюшник"? Потвора ніконов для елітного житла краде тільки мальовничі куточки.
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12.08.2023 14:21 Відповісти
Цей міст дуже гарна годівниця для провладних паразитів , роками вони крадуть гроші з бюджету на всіляки "проекти ", але саме будівництво на нулі , як кажуть - візок і досі там. Я уявляю в яку суму намалюється його будівництво . правильніше сказати добудова , Ми вже спостарігали як за 1.6 мільярда будували Шулявський "міст" ( у всьому світі це навіть не міст а звичайна дорожня мостова естакада , яка будується за пару місяців ) , ще правда "скляний " міст звели ( є пару метрів скла ) , Це для нас киян повчальний приклад як вибирати собі дубоголових мерів , хоча в нашій країні виборна система влаштована так що нічого кращого ми собі вибрати не в могли , сподіваюсь до цього часу. Діаманти на звалищі не шукають.
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10.08.2023 23:06 Відповісти
от токо не ***** шо ти "киянин", чмо зєльоноє
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10.08.2023 23:59 Відповісти
перше правило . ніколи не хами людині яку ти не знаєш . "Чмо зелене " накинь кому небудь іншому чи прикуси язика . Бо до зелених я маю ще більшу відразу чим до Кличка
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11.08.2023 01:11 Відповісти
Цей міст дуже потрібний киянам.

"Цей міст дуже гарна годівниця для провладних паразитів , роками вони крадуть гроші з бюджету на всіляки "проекти ", але саме будівництво на нулі"
"Але саме будівництво на нулі"?

На нулі воно було всі роки до Кличка
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11.08.2023 11:30 Відповісти
Скляний міст дуже подобається киянам і був збудований до війни.

"Цей міст дуже гарна годівниця для провладних паразитів , роками вони крадуть гроші з бюджету" ???

Не знаю що там хто крав, але цей міст до Кличка 30 років просто ніхто не будував. Він був лише на папері у схемах та картинках.

Усі попередники Віталія просто боялися взятися за дуже складний проект будівництва.
Якщо Кличко збудує цей міст, то кияни будуть йому дуже вдячні!
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11.08.2023 12:00 Відповісти
Знову підкормлюють голодних коррупціонерів. Чому б ці кошти не витратити на будівництво заводів по виробництву зброї? Це реально може врятувати чиєсь життя.
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10.08.2023 23:30 Відповісти
Київ не може витрачати кошти на будівництво заводів по виробництву зброї!

Чи ти пропонуєш віддати кошти Києва Резніку і зєльоній шоблі, які замість побудувати заводи по виробництву зброї їх тупо ********?
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10.08.2023 23:57 Відповісти
А нічого, що Київ дає найбільше грошей до бюджету?
Київ завжди обдирали як липку.
Зелені аж сцуть гарячим кип"ятком , щоб підім"яти його під своїх, які бажають скоренько "прибарахлиться", а то можуть не встигнути.

Бо вони "временщики", їм Київ "до лампочки.
Головне - "прибарахлиться" і змиться.
Яуеду жить в Лондон
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11.08.2023 12:15 Відповісти
Читаєш оце коментарі і стає ясно як зегніди примудрилися прийти до влади. Бо більшість дописувачів, нажаль, є клінічні, невиліковні ідіоти!
Якщо для вас реально логістика і серіальчики це одна й та сама стання бюджету за необхідністю... не кажучи вже про те, що це перша за 30 років спроба хоч якось розгрузити транспортне фіаско з троєщинським масивом.
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11.08.2023 09:29 Відповісти
Принцип простий - під час війни віддавати все на потреби фронту, військових і Перемоги.

А оскільки Віталік з небаченою активністю вкладає мільярди з бюджету в асфальт, то без сумніву можна зрозуміти що воно таке.

"Вклике будівництво", Зеленський, Кличко поняття тотожні
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11.08.2023 09:49 Відповісти
ЗЄ і Кличко - дві великі різниці.
Київ велике місто, столиця, в ньому живуть міліони людей.В тому числі і керівництво держави.

І не можна тут все зупинити. І дороги треба латати і мости та розв"язки будувати.

Бо не дай Боже щось трапиться, весь Київ встане. Ви цього хочете?
То ви вороги.

Зелені хапуги вже все під себе підгребли, от іще тільки Київ не поімєлі.
Ще сюди якогось свого Рєзніка не всадили керувати?

Ідіть до лісу. Київ за Кличко


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11.08.2023 11:40 Відповісти
Саме так

це перша за 30 років спроба хоч якось розгрузити транспортне фіаско з троєщинським масивом!
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11.08.2023 13:43 Відповісти
Кличко натворил конечно немеренно делов, прощения ему быть не должно, но я с ужасом представляю если бы прошла вЕрещучка, может быть Киев стал бы Херсоном
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11.08.2023 10:01 Відповісти
І яких же ділов натворив Кличко, зелень ти пузата? Корисні ідіоти понадивляються марахвонів та всякої фігні і поливають брудом Кличка, забємбали вже. Ви б хоч раз за життя поцікавились, хто і за що відповідає. Бо дозвіздитесь і таки буде вам верещучка і Херсон2 в Києві. Дбл, блд
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11.08.2023 11:44 Відповісти
дурбэла ты зелёная, первое - почему он умалчивал о войне и не готовил Киев к войне идиотка и молчал молчал молчал???
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11.08.2023 12:24 Відповісти
це ваше зебздюччя мовчало, а не Кличко... Кличко якраз готувався, не зважаючи на репетування Зечма про зайву паніку і шашлики. Вже 24-го зранку кличко роздавав зброю тро-шникам і разом з братом стояв пліч-о-пліч разом з ними, поки ти в сторону кордону тікало.
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11.08.2023 13:21 Відповісти
Це ви дкже спутали Кличка із зеленими шашликовичами.
Просніться
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11.08.2023 13:35 Відповісти
Ты совсем ******, ******?! Зелёная шобла даже уголовное дело пыталось на Кличка завести за то что он перед войной стал формировать ТРО и готовить Киев к обороне!
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11.08.2023 14:37 Відповісти
втихаря готовил ТРО ********. А обязан был эвакуировать Киевлян ганднище зелёное
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11.08.2023 21:56 Відповісти
немерЕННО. Ви все виміряли особисто. Все точно знаєте. Поділіться інформацією
Чекаємо
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11.08.2023 13:26 Відповісти
А "я с ужасом представляю" если бы прошли зеленые верещукчи...
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11.08.2023 13:45 Відповісти
Кличко один з найбольших хабарников, только никто ним не занимается
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11.08.2023 10:27 Відповісти
А ну розкажіть, що Кличко поклав собі особисто до кишені?
Давайте, конкретні факти в студію! Чекаємо!

Бо с таким успіхом ми і про вас можемо сказати, що ви грабіжник, алкоголік, тероризуєте сусідів, пишете пасквілі, працюєте на Росію...
І доведіть що це не так.
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11.08.2023 11:45 Відповісти
"найбОльших?" Зрозуміло….

Ви звідки пишете? Явно не з Києва.
Залиште Київ і киян у спокої.
Не наривайтеся, в Києві не барани живуть.
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11.08.2023 12:27 Відповісти
Кияни вам не соромно, що якісь зайди і приблуди "полощуть" Віталія і наш рідний Київ?
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11.08.2023 12:25 Відповісти
Соромно, звичайно... Пора вже виловлювати тих корисних ідіотів та пиSDити, бо здадуть Київ зебидлу так само, як Україну здали
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11.08.2023 13:25 Відповісти
Вы посмотрите сколько исторических памяток уничтожено и там уже строительство в Киеве. Вы хоть иногда заходите на Bihus. А то Виталика тут патриотом неймоверным сделали. Только он этот Киев и распродует
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12.08.2023 12:48 Відповісти
Спочатку поцікавтесб хто за ті пам'ятники відповідальний, а потім не позортЕсь
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12.09.2023 13:06 Відповісти
ХабарникОв?
Це на якій мові? Якщо ви працюєте на парашу, то хоть підучіться, щоб не палитись
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11.08.2023 13:38 Відповісти
Ним?
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11.08.2023 14:07 Відповісти
я думав порохоботыы вымерли
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12.08.2023 12:46 Відповісти
Старайтеся, зелені бобіки, старайтеся, відробляйте подоляцькі грошенятки. Тільки в Києві вам ні хера не світить, скільки не старайтесь.
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11.08.2023 11:17 Відповісти
зелеботы кличка орали, лишь бы не парашенка
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11.08.2023 21:50 Відповісти
 
 