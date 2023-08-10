"Укргідроенерго" не встигає накопичити воду на зиму через високе навантаження, – заступник гендиректора

ПрАТ "Укргідроенерго" наразі не має можливостей для накопичення достатніх обсягів води до початку опалювального періоду через високе поточне виробниче навантаження з вироблення електроенергії.

Про це повідомив заступник генерального директора з комерційної діяльності компанії Богдан Сухецький у ході дискусії щодо підготовки до осінньо-зимового сезону 2023-2024 років, передає Інтерфакс-Україна.

"Вода – це для нас паливо. Як ми робили раніше? Ми накопичували воду і коли ми входили на початок осіннього періоду, ми видавали досить суттєву допомогу енергосистемі, поки розгойдувалася теплова генерація і поки що була така необхідність. Але зараз ми виливаємо досить багато води" , – сказав заступник гендиректора компаніх.

За словами Сухецького, "Укргідроенерго" наразі працює на межі своїх ресурсних можливостей щодо води.

"Не буду озвучувати конкретні цифри, але НЕК "Укренерго" використовує плюс 20%, 30%, 40% графіка, які ми надаємо. І це не дозволяє нам зманеврувати й залишити собі якийсь запас для того, щоб потім ми вийшли на підтримку енергосистеми", – сказав заступник голови ПрАТ.

Крім того, як він пояснив, свою негативну роль у роботі гідроелектростанцій Дніпровського каскаду вніс підрив Каховської ГЕС.

"Не треба забувати, що ситуація з Каховським водосховищем теж повністю розбалансувала систему наших каскадів, тому що все було відрегульовано під роботу водосховищ від Київського водосховища і до самого низу по Дніпру", – підкреслив Сухецький.