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ЄБРР виділив "Приватбанку" гарантію на 60 мільйонів євро для підтримки кредитування

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приватбанк

Європейський банк реконструкції та розвитку розпочинає стратегічну співпрацю з "Приватбанком" шляхом випуску 60 млн євро інструменту розподілу ризиків для підтримки 240 млн євро нових кредитів для агробізнесу та інших критичних галузей в Україні.

Як ідеться в повідомленні ЄБРР, механізм, що складається з двох елементів, гарантуватиме до 50% кредитного ризику в нещодавно наданих кредитах "Приватбанку" з обмеженням портфеля в 50%. Проєкт розподілу ризиків збільшує загальний обсяг фінансування ЄБРР в Україні до 708 млн євро з початку повномасштабної війни.

Як додали в "Приватбанку", угода про розподіл ризиків (Risk Sharing Program) між ЄБРР та "Приватбанком" містить два компоненти.

За першим (щонайменше 80% від загального портфелю розподілених ризиків), інструмент розподілу ризику допоможе забезпечити доступ до фінансування оборотного капіталу та інвестиційних цілей для мікро-, малих, середніх і великих підприємств, що працюють у таких критично важливих галузях, як сільське господарство й сільськогосподарські послуги, харчова і легка промисловість, виробництво і послуги у сфері будівництва, транспорт і логістика, туризм і культура, роздрібна торгівля.

За другим компонентом до 20% позик із розподілом ризику підтримає довгострокові інвестиції приватних ММСП у екологічні технології, які відповідають вимогам ЄС. Прийнятні субпозичальники також отримають фінансовану ЄС технічну допомогу та інвестиційні заохочення після завершення своїх інвестиційних проєктів.

Перевагами програми є можливість отримати фінансування і розвинути, оновити чи посилити власний бізнес через інвестиції в більш екологічні технології, які відповідають вимогам ЄС, а також можливість отримати грант у сумі до 30% від вартості успішно реалізованого, відповідно до вимог, інвестиційного проєкту.

Автор: Галина Ялівець
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