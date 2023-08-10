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аукціон (1212) конфіскація (227) Prozorro (1511) ФДМУ (1217)

Перший аукціон Фонду держмайна з продажу конфіскованих активів росіян завершився безрезультатно

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шелков

Запланований на 10 серпня аукціон із продажу конфіскованої у російського бізнесмена Міхаіла Шелкова агрокомпанії "Інвестагро" не відбувся через відсутність заявок від потенційних покупців.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine із посиланням на дані платформи "Prozorro.Продажі".

Фонд держмайна виставляв на продаж 100% статутного капіталу ТОВ "Інвестагро" із початковою ціною 54,99 млн грн без ПДВ. Це був перший аукціон ФДМУ з приватизації активів, стягнутих на користь держави у російських олігархів. 

Оскільки претендентів на придбання активу за цією ціною не знайшлося, ФДМУ призначив на 18 повторний аукціон, знизивши вартість компанії вдвічі – до 27,5 млн грн без ПДВ.

За даними на сторінці аукціону, основним видом діяльності ТОВ "Інвестагро" є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Компанія орендує 1300 га землі. Обсяг реалізації продукції за період 2020 – 30 червня 2023 року склала 109,57 млн грн. Основна номенклатура продукції: кукурудза, соняшник, просо, ріпак, пшениця, ячмінь. На підприємстві працює 27 осіб.

Читайте також: Фонд держмайна починає розпродаж конфіскованих у росіян активів: перший аукціон – вже у серпні

Як повідомлялося, у лютому 2023 року Кабінет міністрів передав в управління Фонду державного майна конфісковані за рішенням суду активи російського мільярдера Міхаіла Шелкова з метою їх подальшої приватизації або оренди.

Йдеться про активи, стягнуті в дохід держави згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС) від 23 січня у справі N991/6606/22 та постановою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 3 лютого у справі N991/6606/22.

Вказаними рішеннями ВАКС конфіскував майно російського олігарха Міхаіла Шелкова в межах застосованих до нього санкцій. Зокрема, у дохід держави було стягнуто квартири, автомобілі, комплекс у Нікополі, кошти на банківських рахунках, а також компанії "ВСМПО Титан Україна", "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", "Тай-Мінералс" та "ІнвестАгро".

Міхаіл Шелков – колишній глава інвестиційного підрозділу російської державної компанії "Ростех", яка контролювала військових підрядників у Росії. Шелков та партнери володіють контрольним пакетом акцій "ВСМПО-Авісма", найбільшого у світі виробника титану для аерокосмічної галузі.

У червні 2021 року Рада національної безпеки й оборони України запровадила санкції проти голови ради директорів "ВСМПО-Авісма" Сергєя Чемезова та його заступника Міхаіла Шелкова.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+6
Авжеж, напевне такі умови виставили що бажаючих не виявилося. А після зниження ціни для ''своїх'' продасте.
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10.08.2023 17:05
+4
Як організували, так і відбувся. Як малі діти...
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10.08.2023 17:19
+2
А ще и одне місто жим жим
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10.08.2023 17:38
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Авжеж, напевне такі умови виставили що бажаючих не виявилося. А після зниження ціни для ''своїх'' продасте.
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10.08.2023 17:05 Відповісти
Мені здається, справа не тільки у спотвореній організації і чиїхось бізнес-інтересах, а і у тому, що ніхто не хоче витрачати власні кошти на придбання у воюючій країні активів країни-агресора до закінчення війни. Навіть при дуже високій вірогідності нашої перемоги, гроші, як кажуть "******* тишу". Ось, після нашої перемоги, кількість бажаючих урвати шмат мордорівської шкури сильно збільшиться. А поки, ми змушені задовольнятись виключно фінансовими активами мордору, які, у незначних обсягах, але все ж передаються Україні. Так що, зараз наша дипломатія повинна працювати над передачою нам вже арештованих рашистських фінансових активів, а з реалізацією конфіскованого майна будемо розбиратись трохи пізніше.
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10.08.2023 17:46 Відповісти
Як організували, так і відбувся. Як малі діти...
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10.08.2023 17:19 Відповісти
А ще и одне місто жим жим
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10.08.2023 17:38 Відповісти
Кацапсяче лайно нікому не потрібне...
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10.08.2023 17:49 Відповісти
А що там купувати, земля орендована, де техніка,і все інше.
Мені цікавіше, квартири, машини, і інше.
чи цього ми не дочекаємося...
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10.08.2023 19:58 Відповісти
Початкова ціна 54,99 млн грн, знижена - до 27,5 млн грн... І тут з*являться дружбани, під яких будуть прописані умови придбання. Стандартна схема.
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10.08.2023 20:11 Відповісти
Аерок простоює хоча якість газоблоків на порядок вища ніж у конкурента . Зупинили бо кацапсяче начеб то і правильно , але … . Продайте , хай працює податки робота . А ні , не на часі .
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10.08.2023 20:16 Відповісти
якість на порядок вища ніж у кого?
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11.08.2023 09:40 Відповісти
Приклад Стоунлайт. Ще з Дніпра якась фірма
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11.08.2023 10:05 Відповісти
і чим аерок кращий за стоунлайт? ті ж яйця, тільки в профіль...
невеликі косяки з геометрією блоків є у обох.
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11.08.2023 10:18 Відповісти
Ви працювали з ними ? Аерок зі складу браків був кращий ніж Стоунлайт
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11.08.2023 10:55 Відповісти
Невже хтось насправді сподівався продати у такий час та й ще такі "активи"?
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10.08.2023 20:31 Відповісти
 
 