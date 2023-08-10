Перший аукціон Фонду держмайна з продажу конфіскованих активів росіян завершився безрезультатно

Запланований на 10 серпня аукціон із продажу конфіскованої у російського бізнесмена Міхаіла Шелкова агрокомпанії "Інвестагро" не відбувся через відсутність заявок від потенційних покупців.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine із посиланням на дані платформи "Prozorro.Продажі".

Фонд держмайна виставляв на продаж 100% статутного капіталу ТОВ "Інвестагро" із початковою ціною 54,99 млн грн без ПДВ. Це був перший аукціон ФДМУ з приватизації активів, стягнутих на користь держави у російських олігархів.

Оскільки претендентів на придбання активу за цією ціною не знайшлося, ФДМУ призначив на 18 повторний аукціон, знизивши вартість компанії вдвічі – до 27,5 млн грн без ПДВ.

За даними на сторінці аукціону, основним видом діяльності ТОВ "Інвестагро" є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Компанія орендує 1300 га землі. Обсяг реалізації продукції за період 2020 – 30 червня 2023 року склала 109,57 млн грн. Основна номенклатура продукції: кукурудза, соняшник, просо, ріпак, пшениця, ячмінь. На підприємстві працює 27 осіб.

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Як повідомлялося, у лютому 2023 року Кабінет міністрів передав в управління Фонду державного майна конфісковані за рішенням суду активи російського мільярдера Міхаіла Шелкова з метою їх подальшої приватизації або оренди.

Йдеться про активи, стягнуті в дохід держави згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС) від 23 січня у справі N991/6606/22 та постановою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 3 лютого у справі N991/6606/22.

Вказаними рішеннями ВАКС конфіскував майно російського олігарха Міхаіла Шелкова в межах застосованих до нього санкцій. Зокрема, у дохід держави було стягнуто квартири, автомобілі, комплекс у Нікополі, кошти на банківських рахунках, а також компанії "ВСМПО Титан Україна", "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", "Тай-Мінералс" та "ІнвестАгро".

Міхаіл Шелков – колишній глава інвестиційного підрозділу російської державної компанії "Ростех", яка контролювала військових підрядників у Росії. Шелков та партнери володіють контрольним пакетом акцій "ВСМПО-Авісма", найбільшого у світі виробника титану для аерокосмічної галузі.

У червні 2021 року Рада національної безпеки й оборони України запровадила санкції проти голови ради директорів "ВСМПО-Авісма" Сергєя Чемезова та його заступника Міхаіла Шелкова.