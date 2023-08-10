Microsoft закриє останню можливість передплати на свої сервіси для компаній з РФ

Американський розробник програмного забезпечення Microsoft припинить продовжувати дію ліцензій на софт для російських компаній після 30 вересня.

Відповідного листа служба технічної підтримки Microsoft надіслала своїм російським клієнтам, пише місцеве видання "Коммерсант" із посиланням на агентство TelecomDaily.

У документі зазначається, що Microsoft більше не може приймати платежі на місцевий банківський рахунок у якості оплати за свої послуги в Росії.

"У зв'язку з цим, надсилаючи вам повідомлення за 60 днів, корпорація Microsoft сповіщає вас про те, що після 30 вересня 2023 року (дата набрання чинності) ви більше не зможете продовжувати свої чинні підписки", – йдеться у повідомленні.

В компанії уточнили, що активні підписки діятимуть до кінця встановленого строку, але у майбутньому їх вже не можна буде продовжити.

Як повідомлялося, Microsoft зупинила продаж нових продуктів у Росії в березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Водночас компанія обіцяла виконувати існуючі договірні зобов’язання з російськими клієнтами, а російські представництва міжнародних компаній та юрособи, які не потрапили під санкції, і після цього отримували пропозиції продовжити дію ліцензій на софт корпорації.