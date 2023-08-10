Засновник "Яндекса" намагається прибрати Росію із своєї біографії – вперше розкритикував вторгнення Путіна в Україну

Засновник російського ІТ-гіганта "Яндекса" Аркадій Волож вперше прокоментував повномасштабне російське вторгнення в Україну у лютому 2022 року, розкритикувавши дії влади РФ.

"За останній рік мені ставили багато питань, і особливо багато їх з'явилося цього тижня. Мені хотілося б прояснити свою позицію", – цитує заяву бізнесмена російська редакція Forbes.

Раніше ЗМІ звернули увагу на те, що Волож викреслив Росію з біографії на своєму сайті. Зараз там вказано, що Волож – "ізраїльський технологічний підприємець, що народився у Казахстані".

Волож заявив, що виступає "категорично проти" війни в Україні, де у нього "є друзі та родичі".

"Я в жаху від того, що кожного дня на будинки українців летять бомби. Незважаючи на те, що з 2014 року я не живу в Росії, я розумію, що і на мені є частка відповідальності за дії країни", – заявив підприємець.

За його словами, творці "Яндекса" сподівалися, що будують "нову Росію – відкриту, прогресивну, інтегровану в глобальну економіку, відому у світі не лише своїми сировинними ресурсами". Однак згодом стало зрозуміло, що Росія "не поспішає ставати частиною глобального світу", а тиск на "Яндекс" з боку влади зріс.

У 2014 році Волож переїхав до Ізраїлю, де займався розвитком міжнародних проектів компанії, однак у лютому 2022 року "світ змінився, і я зрозумів, що моя історія з "Яндексом" завершена", йдеться у заяві бізнесмена.

Після цього він, за власним твердженням, "зосередився на підтримці талановитих російських інженерів, які вирішили залишити країну та розпочати нове життя".

Водночас Волож зазначив, що він мав "багато причин", через які він не висловлювався про дії Росії в Україні. Про які причини йдеться, Волож не уточнив. Однак може йтися про процес розділу бізнесу "Яндекса", частину якого нібито мав отримати Волож.

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Як повідомлялося, наприкінці 2022 року Волож попрощався зі співробітниками російської компанії. За даними джерел Bloomberg та Reuters, після виходу з російської компанії він планує займатися розвитком нібито незалежної від влади РФ міжнародної компанії, якій передадуть кілька технологій та бізнесів "Яндекса". У тому числі про це з Володимиром Путіним домовлявся колишній голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін, який на початку грудня минулого року перейшов на роботу в "Яндекс".

Перед цим, у листопаді 2022 року, "Яндекс" оголосив про намір змінити структуру управління бізнесом та розділити активи. Російський бізнес виділять до окремої групи компаній, з якої згодом вийде нідерландська Yandex N.V., яка також змінить назву. Російську частину бізнесу передадуть під управління локального менеджменту.

Водночас міжнародні напрямки бізнесів безпілотних автомобілів, освітніх сервісів, хмарних технологій та платформи з розмітки даних виділять у нібито самостійні компанії, якими управлятиме Yandex N.V.

Аркадій Волож заснував компанію "Яндекс" разом із Іллею Сегаловічем у 2000 році. Сегалович помер у 2013 році.

Як повідомлялося, у 2022 році Волож потрапив під санкції Євросоюзу за просування російської пропаганди та цензуру контенту в інтернеті на вимогу Кремля.

Відразу після цього бізнесмен офіційно залишив усі посади в "Яндексі". У березні 2022 року Волож втратив статус доларового мільярдера.