Митниця зафіксувала збільшення порушень при перевезенні товарів у 3 рази

Протягом січня-липня 2023 року українські митники виявили 6 976 порушень митних правил, вартість предметів правопорушень оцінюється у понад 6,1 млрд грн.

Як повідомляє Державна митна служба, вартісний показник виявлених предметів правопорушень збільшився в 3 рази у порівнянні з аналогічними місяцями 2022 року.

У підсумку вилучено предметів правопорушень на суму майже 439 млн грн. Зокрема:

промислових товарів на суму 289 млн грн;

продовольчих товарів на суму 55 млн грн;

валюти на суму понад 66 млн грн;

транспортних засобів на суму 29 млн грн.

За вказаний період безпосередньо митницями розглянуто 1976 справ про порушення митних правил, застосовано адміністративних стягнень у вигляді штрафу на суму 71 млн грн, з яких стягнуто до держбюджету 41 млн гривень.

Крім того, на розгляд до суду митницями передано 3897 справ про порушення митних правил на суму 1,9 млрд гривень. За результатами розгляду справ судами накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму понад 1,4 млрд грн.