БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
942 відвідувача онлайн
Новини ВладаАграрний ринок
239 1
ВР (2530) закон (1330) карантин (2077) парламент (1802) Росія (11653)

Рада розірвала угоду з Росією про співпрацю у галузі карантину рослин

Новини БізнесЦензор Влада Аграрний ринок

россия

Верховна Рада прийняла в цілому закон "Про припинення дії угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі карантину рослин".

Відповідний урядовий законопроєкт №0210 в цілому підтримали 268 народних депутатів, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Дію угоди припинено "у зв’язку з безпрецедентним проявом повномасштабної військової агресії РФ проти України та порушенням зі сторони РФ принципів міжнародного публічного права та чинних міжнародних зобов’язань".

Міжурядову угоду з РФ про співробітництво в галузі карантину рослин було підписано 7 червня 2011 року в Москві. 

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот она ответка от Зе.
Сегодня кацы и спать не смогут от растройства
показати весь коментар
10.08.2023 19:56 Відповісти
 
 