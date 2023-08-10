"Майже рекордні показники": Мінагрополітики покращило прогноз урожаю зерна

Міністерство аграрної політики та продовольства покращило прогноз щодо валового виробництва зернових та олійних культур. Цьогоріч українські аграрії можуть зібрати близько 56,4 млн тонн зернових, а також 20,3 млн тонн олійних.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що на початку весни цього року загальний валовий збір на поточний рік прогнозувався на рівні 63,5 млн тонн (на 13% менше, ніж 2022 року). У червні, після початку жнив, прогноз був підвищений до 68 млн тонн. А зараз, завдяки сприятливим погодним умовам, прогноз ставить 76,7 млн тонн, що на 5% більше показника 2022 року.

І це враховуючи, що загальна площа посівних ярих і озимих зернових цьогоріч була меншою на 980 тис. га, ніж торік.

"Погодні умови сприяли майже рекордній врожайності зернових культур (до 51,8 ц/га), що дозволяє значно збільшити обсяги виробництва врожаю", – йдеться у повідомленні.

За попередніми оцінками Мінагрополітики, у 2023 році аграрії зможуть зібрати зернових у таких обсягах: пшениці – 20,9 млн тонн, ячменю – 5,8 млн тонн та кукурудзи – 28,1 млн тонн.

Валове виробництво олійних культур досягне 20,3 млн тонн. Врожай соняшнику прогнозується на рівні 12 млн тонн. Ріпаку аграрії зберуть рекордну кількість за останні роки – 4 млн тонн. Рівень виробництва соєвих бобів становить 4,2 млн тонн.

Також аграрії цьогоріч зберуть 13,7 млн тонн цукрових буряків.