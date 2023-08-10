Удари по Керченському мосту і порту Новоросійська створили проблеми для експорту російського зерна, – Bloomberg

Російські експортери зерна стикаються із труднощами з вивезенням продукції після ударів України по Керченському мосту та російським військовим суднам у порту Новоросійська.

Морські російські термінали на Азовському морі вже припинили приймати зерно від постачальників через заповнення сховищ, повідомляє Bloomberg із посиланням на дані російського аналітичного центру "СовЭкон".

В результаті поблизу азовських терміналів утворилися черги з потягів, які не можуть розвантажитися.

За словами директора "СовЭкону" Андрія Сизова, ця проблема наростає як снігова куля, адже майже всі потужності зі зберігання зерна у портах зайняті.

Судна, що виходять з російських портів на Азовському морі, зазвичай перевантажують зерно на більші кораблі у Керченській протоці, які везуть його Чорним морем до кінцевих покупців. Але Росія обмежила судноплавство через протоку з міркувань безпеки після атаки на Керченський міст 17 липня.

Минулими вихідними Київ також атакував російський нафтовий танкер поблизу Керченської протоки. Це може змусити деяких судновласників обережніше заходити в російські чорноморські порти.

Минулого року Росія зібрала рекордний в історії врожай зерна – 158 млн тонн, а запаси зерна в країні оновили рекорд щонайменше за останні 30 років. Але тепер зерно знову накопичується у сховищах, незважаючи на те, що його експорт у липні підскочив на 60% рік до року – до безпрецедентних 4,4 млн тонн.

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Як повідомлялося, в ніч на 2 серпня Росія атакувала українські порти на Дунаї, пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення. Крім того, суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля "Морвокзалу" в Ізмаїлі та офіс "Українського дунайського пароплавства". Внаслідок цього кількість заходів суден в українські порти на Дунаї впала у 2-5 разів.

У відповідь Україна атакувала дронами порт Новоросійська. Зокрема, надводні безпілотники уразили російський десантний корабель "Оленегорский горняк" у бухті Новоросійська, а також великий нафтовий танкер РФ "SIG" у Керченській протоці, який транспортував паливо для російських військ.

Після цього Україна оголосила про військову загрозу для судноплавання в акваторії низки російських портів на Чорному морі.