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зерно (1684) Керченська протока (73) зернові (1095) Керченський міст (117) зерновий коридор (176)

Удари по Керченському мосту і порту Новоросійська створили проблеми для експорту російського зерна, – Bloomberg

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кримський,міст

Російські експортери зерна стикаються із труднощами з вивезенням продукції після ударів України по Керченському мосту та російським військовим суднам у порту Новоросійська.

Морські російські термінали на Азовському морі вже припинили приймати зерно від постачальників через заповнення сховищ, повідомляє Bloomberg із посиланням на дані російського аналітичного центру "СовЭкон".

В результаті поблизу азовських терміналів утворилися черги з потягів, які не можуть розвантажитися.

За словами директора "СовЭкону" Андрія Сизова, ця проблема наростає як снігова куля, адже майже всі потужності зі зберігання зерна у портах зайняті.

Судна, що виходять з російських портів на Азовському морі, зазвичай перевантажують зерно на більші кораблі у Керченській протоці, які везуть його Чорним морем до кінцевих покупців. Але Росія обмежила судноплавство через протоку з міркувань безпеки після атаки на Керченський міст 17 липня.

Минулими вихідними Київ також атакував російський нафтовий танкер поблизу Керченської протоки. Це може змусити деяких судновласників обережніше заходити в російські чорноморські порти.

Минулого року Росія зібрала рекордний в історії врожай зерна – 158 млн тонн, а запаси зерна в країні оновили рекорд щонайменше за останні 30 років. Але тепер зерно знову накопичується у сховищах, незважаючи на те, що його експорт у липні підскочив на 60% рік до року – до безпрецедентних 4,4 млн тонн.

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Як повідомлялося, в ніч на 2 серпня Росія атакувала українські порти на Дунаї, пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення. Крім того, суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля "Морвокзалу" в Ізмаїлі та офіс "Українського дунайського пароплавства". Внаслідок цього кількість заходів суден в українські порти на Дунаї впала у 2-5 разів.

У відповідь Україна атакувала дронами порт Новоросійська. Зокрема, надводні безпілотники уразили російський десантний корабель "Оленегорский горняк" у бухті Новоросійська, а також великий нафтовий танкер РФ "SIG" у Керченській протоці, який транспортував паливо для російських військ.

Після цього Україна оголосила про військову загрозу для судноплавання в акваторії низки російських портів на Чорному морі.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+10
Минулого року Росія зібрала рекордний в історії врожай зерна - 158 млн тонн, Джерело: https://biz.censor.net/n34366
Не собрала, а с3,14здила
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10.08.2023 14:57
+9
Нехай через сибір експортує
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10.08.2023 14:37
+8
Что за мост стоит
На семи ветрах...
Проезжать по нем
Испытуя страх..
Пути ссужены,
Сваи скошенны..
Видно строили
Недоношенные...
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10.08.2023 14:46
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Нехай через сибір експортує
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10.08.2023 14:37 Відповісти
puskai sami zhrut ta zapivajut neftju i zanjuhivajut gazom.
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10.08.2023 14:40 Відповісти
Який привіт, така і відповідь! Це тільки початок! Будете кацапи своє зерно возити через мурманськ, або владивосток!
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10.08.2023 14:42 Відповісти
Знищити усі їхні кораблі в Чорному морі щоб взагалі не змогли більше нічого возити!
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10.08.2023 14:44 Відповісти
Что за мост стоит
На семи ветрах...
Проезжать по нем
Испытуя страх..
Пути ссужены,
Сваи скошенны..
Видно строили
Недоношенные...
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10.08.2023 14:46 Відповісти
157 млн тонн, сколько лямов спижж@но в Украине, блумберг не уточнил?
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10.08.2023 14:52 Відповісти
я не переживаю за найвеличнішу країну у світі..., існує безліч можливостей, наприклад, північний морський шлях, далі - повітряні шляхи, Каспійське море, можна через південний Урал й далі через Владік, там вже браття корейці допоможуть..., тому не треба драматизувати...
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10.08.2023 14:56 Відповісти
Зерно золотим стане
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10.08.2023 14:57 Відповісти
Свого часу росія в термін навігації не завезла в Магадан вугілля на ТЕЦ. То потім це вугілля возили взимку транспортними літаками.
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12.08.2023 23:49 Відповісти
Минулого року Росія зібрала рекордний в історії врожай зерна - 158 млн тонн, Джерело: https://biz.censor.net/n34366
Не собрала, а с3,14здила
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10.08.2023 14:57 Відповісти
Наростила вона обсяги зерна!!!! В України вкрали...
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10.08.2023 17:51 Відповісти
Есть же героический северный морской путь
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10.08.2023 18:50 Відповісти
а також великий нафтовий танкер РФ "SIG" Джерело: https://biz.censor.net/n3436601

Чому танкер на 5000т в усіх новинах називають великим?
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10.08.2023 20:59 Відповісти
"Минулого року Росія зібрала рекордний в історії врожай зерна - 158 млн тонн, а запаси зерна в країні оновили рекорд щонайменше за останні 30 років".
Не зібрала, а вкрала.
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10.08.2023 22:30 Відповісти
А сама росія зібрала 90%врожаю у вигляді пшениці для комбікормів а не для випікання хліба. Населення ********* тому й годують як свиней фуражним зерном
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12.08.2023 23:52 Відповісти
жду новости о новых атаках на танкеры и сухогрузы, вмс уснул что ли
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11.08.2023 04:52 Відповісти
 
 