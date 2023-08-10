У Росії різко зросла частка прострочки за мікрокредитами – половина позичальників не платить вчасно

У Росії різко зросла частка позик у мікрофінансових організаціях (МФО), платежі за якими прострочені.

У червні 2023 року частка мікропозик, прострочених більше ніж на 90 днів, досягла 46,4% від загальної кількості виданих кредитів, повідомляє РБК із посиланням на дані російського "Скорінг Бюро".

У квітні поточного року частка прострочених мікропозик становила 39,2%. У травні цей показник був на рівні 43,05%.

Дані "Скорінг Бюро" свідчать, що у травні-червні відбувся найсильніший приріст частки прострочки на балансах російських МФО з початку 2020 року.

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Аналітики компанії зазначають, що зараз частку проблемних боргів можна порівняти з піковими показниками жовтня - листопада минулого року, коли на поведінку позичальників могла вплинути оголошена Путінми в Росії часткова мобілізація.

При цьому з 2022 для російських МФО запровадили нові макропруденційні ліміти, тобто обмеження на видачу позик занадто закредитованим клієнтам. З 1 січня частка позик споживачам із показником боргового навантаження вище 80% не повинна була перевищувати 35% за квартал. З 1 липня поріг знизився до 30%, а максимальна допустима ставка за мікрокредитами опустилася до 0,8% на день замість 1% на день.

Як повідомлялося, росіяни залучили у липні кредитів на загальну суму 1,53 трильйона рублів, що стало місячним рекордом за весь час ведення статистики. Росіяни залучають рекордну суму кредитів другий місяць поспіль попри те, що центробанк РФ намагається стримувати бум кредитування.