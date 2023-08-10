Найбільший банк Італії планує піти з Росії, – ЗМІ

Найбільший італійський банк Intesa Sanpaolo близький до того, щоб отримати схвалення від Москви на передачу свого російського бізнесу місцевому менеджменту.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело.



Раніше в Intesa повідомляли, що банк працює над "вибором контрагентів", яким можна буде передати свій російський бізнес, але не розкривали прогресу у цьому питанні. Представник Intesa Sanpaolo відмовився від коментарів.



За російським законодавством, угоди іноземних банків із так званих "недружніх" країн щодо продажу місцевого бізнесу мають бути схвалені президентом РФ Путіним. Його указ із дозволом на продаж російської "дочки" Intesa Sanpaolo все ще очікується, і немає впевненості, що його буде надано, каже співрозмовник агентства.



Intesa обслуговує корпоративних клієнтів у Росії, де в нього на початок 2022 року працювало близько 980 співробітників у 28 філіях.



Під тиском європейських органів банківського нагляду, які вимагають розірвати зв'язки з Росією, Intesa працює над скороченням своїх ризиків, включаючи транскордонні кредити.



На початку серпня Intesa повідомила, що закриває своє представництво у Москві, додавши, що це не вплине на її місцевий "дочірній" банк, який продовжує роботу.