Рада ухвалила закони про віртуальні активи
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Верховна Рада врегулювала використання віртуальних активів та цифрового контенту шляхом віднесення їх до об’єктів цивільного права, на які поширюватимуться норми регулювання Цивільного кодексу.
За прийняття відповідних законопроєктів №6447 та №6576 у другому читанні та в цілому проголосували 271 та 277 нардепів відповідно, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
Законопроєктом №6447 до законодавства вводиться визначення "цифрова річ", яка перебуває в обігу лише у цифровій формі. До цифрових речей належать віртуальні активи, цифровий контент, облікові записи онлайн, гроші та цінні папери, які існують виключно у цифровій формі.
Положеннями пов'язаного законопроекту №6576 визначається сфера цивільних правовідносин, виділяються суб'єктивні та об'єктивні критерії відповідності цифрового контенту (послуги) умовам укладеного договору, встановлюються правові наслідки ненадання цифрового контенту (послуги) за договором, а також невідповідності контенту (послуги). Крім того, визначаються підстави та правові наслідки відмови від договору, за яким надається цифровий контент (послуга).
У пояснювальній записці вказано, що ці норми стануть основою для правового регулювання цивільно-правових відносин між виконавцем та споживачем з приводу надання на основі договору цифрового контенту (цифрової послуги), сприятимуть захисту прав споживачів, яким надається цифровий контент або послуга.
Як повідомлялося, Железняк раніше пояснював, що ухвалення норм законопроектів – важлива ланка у процесі легалізації крипто- та віртуальних активів.
За його словами, запровадження понятійних категорій "віртуальних активів", "цифрового контенту" – це правильний крок, який зараз роблять усі країни, які хочуть називатися цивілізаційно розвиненими та просуватися у сфері ІТ.
Зазначається, що обидва законопроекти розроблені в рамках імплементації до національного законодавства актів інститутів Євросоюзу відповідно до положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
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