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Рада запровадила новий податок для онлайн казино

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казино

Верховна Рада запровадила податок з обороту для операторів онлайн казино.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"ВР оподаткувала онлайн казино податком з обороту. Це принесе в бюджет додатково щонайменше 1,5 млрд на рік", – написав депутат.

Відповідна поправка була врахована при ухваленні закону "Про внесення змін до статті 197 Податкового кодексу щодо підтримки діяльності з охорони людського життя на морі відповідно до міжнародних договорів України", який у другому читанні підтримали 266 депутатів.

Перший заступник керівника податкового комітету Ради Ярослав Железняк уточнив, що у законопроєкті враховані поправки, які повертають податок з обороту для онлайн казино на рівні 18%. Йдеться про так званий податок GGR, який передбачає оподаткування суми всіх ставок за вирахуванням суми виграшів.

Автор: Михайло Орлюк
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Вест ігровой бізнес в країні подарували Єрмаку тому податки з нього платять у 3 рази менше: замість 75% як біло за Юлі Тимошенко, тільки 25%.
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10.08.2023 14:43 Відповісти
 
 