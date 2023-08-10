В Україні досі не конфісковані бізнеси 25 російських олігархів, які спонсорують "оборонку" РФ. ІНФОГРАФІКА

В Україні досі залишаються не конфіскованими компанії, які прямо чи опосередковано належать 25 російським олігархам, що обслуговують роботу військово-промислового комплексу РФ.

Про це повідомляє проєкт Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch.

Зазначається, що серед найбільших власників бізнесу в Україні – російський олігарх Міхаіл Фрідман. Попри втрату "Альфа-банку" (зараз "Сенс-Банк) в Україні після нещодавньої націоналізації банку, наразі він прямо чи опосередковано володіє частками у структурі власності мобільного оператора "Київстар", підприємств з виробництва води "Моршинська" та "Миргородська", компанії "Альфа Страхування" тощо.

Водночас журналістські розслідування доводять, що компанії російської групи "Альфа" Фрідмана фінансували російські військові заводи, а також надавали послуги страхування для Росгвардії, залученої до окупації українських територій.

Інший російський олігарх Алєксей Мордашов продовжує володіти в Україні туристичним агентством "Tui" та компанією "Северсталь-дистрибуція". Російська корпорація "Северсталь" Мордашова постачала російським військовим заводам понад десять марок сталі.

Російсько-грецький бізнесмен та власник морського порту Салоніки у Греції Іван Саввіді володіє в Україні компанією з виробництва продукції із пластмаси "Пентопак" та компанією з торгівлі "Атлантіс-Пак Україна", які раніше були арештовані та передані до АРМА.

Утмі, федерація "Греки Росії", яку фінансує Саввіді, передала автомобілі підвищеної прохідності та генератори терористичним структурам та ватажку так званого "ДНР" Денису Пушиліну.

Серед інших відомих прізвищ російських олігархів, які підсилюють агресора, проте мають досі не конфіскований бізнес в Україні, є Вагіт Алекперов, Алішер Усманов, Юрій Ковальчук тощо.

Загалом, за підрахунками Trap Aggressor, великим російським бізнесменам, які працюють з Кремлем, наразі Україні належать щонайменше 88 компаній, які працюють в таких сферах як енергетика, логістика, промисловість, готельний бізнес тощо.

Як нагадують аналітики, Україна вже конфіскувала як мінімум 23 компанії російських олігархів. Серед них підприємства Олега Дерипаски, заводи Міхаіла Шелкова, а також торговельний центр "Ocean Plaza" групи Ротенбергів.