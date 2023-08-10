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Новини Корпоративні відносини
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В Україні досі не конфісковані бізнеси 25 російських олігархів, які спонсорують "оборонку" РФ. ІНФОГРАФІКА

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

михайло,фрідман

В Україні досі залишаються не конфіскованими компанії, які прямо чи опосередковано належать 25 російським олігархам, що обслуговують роботу військово-промислового комплексу РФ.

Про це повідомляє проєкт Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch.

Зазначається, що серед найбільших власників бізнесу в Україні – російський олігарх Міхаіл Фрідман. Попри втрату "Альфа-банку" (зараз "Сенс-Банк) в Україні після нещодавньої націоналізації банку, наразі він прямо чи опосередковано володіє частками у структурі власності мобільного оператора "Київстар", підприємств з виробництва води "Моршинська" та "Миргородська", компанії "Альфа Страхування" тощо.

Водночас журналістські розслідування доводять, що компанії російської групи "Альфа" Фрідмана фінансували російські військові заводи, а також надавали послуги страхування для Росгвардії, залученої до окупації українських територій.

Інший російський олігарх Алєксей Мордашов продовжує володіти в Україні туристичним агентством "Tui" та компанією "Северсталь-дистрибуція". Російська корпорація "Северсталь" Мордашова постачала російським військовим заводам понад десять марок сталі.

Російсько-грецький бізнесмен та власник морського порту Салоніки у Греції Іван Саввіді володіє в Україні компанією з виробництва продукції із пластмаси "Пентопак" та компанією з торгівлі "Атлантіс-Пак Україна", які раніше були арештовані та передані до АРМА.

Утмі, федерація "Греки Росії", яку фінансує Саввіді, передала автомобілі підвищеної прохідності та генератори терористичним структурам та ватажку так званого "ДНР" Денису Пушиліну.

Серед інших відомих прізвищ російських олігархів, які підсилюють агресора, проте мають досі не конфіскований бізнес в Україні, є Вагіт Алекперов, Алішер Усманов, Юрій Ковальчук тощо.

В Україні досі не конфісковані бізнеси 25 російських олігархів, які спонсорують оборонку РФ 01

В Україні досі не конфісковані бізнеси 25 російських олігархів, які спонсорують оборонку РФ 02

Загалом, за підрахунками Trap Aggressor, великим російським бізнесменам, які працюють з Кремлем, наразі Україні належать щонайменше 88 компаній, які працюють в таких сферах як енергетика, логістика, промисловість, готельний бізнес тощо.

Як нагадують аналітики, Україна вже конфіскувала як мінімум 23 компанії російських олігархів. Серед них підприємства Олега Дерипаски, заводи Міхаіла Шелкова, а також торговельний центр "Ocean Plaza" групи Ротенбергів.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+17
Спитаєте чому? А тому, що спонсорують ще когось з чиновників в Україні. "Двійний агент" - це називається.
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10.08.2023 13:35
+11
Всі роки незалежності - "Договорняк-наше всьо!"
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10.08.2023 13:37
+11
Про це вечірніх відосиків не буде....
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10.08.2023 13:39
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Спитаєте чому? А тому, що спонсорують ще когось з чиновників в Україні. "Двійний агент" - це називається.
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10.08.2023 13:35 Відповісти
А чому подвійних - просто рашистських агентів.
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10.08.2023 13:48 Відповісти
А тому, що вони спонсорують і своїх і наших.
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10.08.2023 13:54 Відповісти
Я думав, що ви подвійними агентами назвали «наших» чиновників.
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10.08.2023 13:58 Відповісти
ета нє алігархі- ета ПАРТНЬОРИ))))
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10.08.2023 14:04 Відповісти
Тому що братів по крові чепати не можна.
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10.08.2023 14:08 Відповісти
Всі роки незалежності - "Договорняк-наше всьо!"
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10.08.2023 13:37 Відповісти
Особливо останні 9 років !
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10.08.2023 15:33 Відповісти
Як раз останні 9 років хоч щось намагаються змінити, але Система, яку відбудовували 100 років дуже міцна. Сподіваюсь, що після того, коли знищимо парашу, справа піде веселіше.
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10.08.2023 21:03 Відповісти
Про це вечірніх відосиків не буде....
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10.08.2023 13:39 Відповісти
Не в якому разі !
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10.08.2023 15:35 Відповісти
Оманські договірняки
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10.08.2023 13:40 Відповісти
Мазепіна не чіпайте, серед олігархів єдиний непримиренний ворог мінського маньяка.
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10.08.2023 13:42 Відповісти
Це той якого син автогонщик?
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10.08.2023 14:53 Відповісти
Тому що це корєша Боневтіка, Єрмака та Арахамії.
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10.08.2023 14:19 Відповісти
А нікому не цікаво чому не конфіскована власність шефа холуя боНевтіка, Медведчука в 1+1?
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10.08.2023 14:26 Відповісти
Що ж "добре" працюють наші правоохоронці.
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10.08.2023 14:44 Відповісти
ФСБ теж задоволено.
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10.08.2023 15:36 Відповісти
Такої продажної влади ще не було. Зруйнована, країна сотні тисяч убитих, тисячі поруйнованих будинків, а тут якась арахамія обілечує російчських олігархів і набиває кишені. А потім ми претензії висуваєм до європейських компаній, що на ринку рашки ще працюють. Лицеміри ваше ім'я.
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10.08.2023 15:14 Відповісти
Це ж брати для СН ! Богато з низ із одного коліна І зраїлєва. Наприклад Абрамовіч, Єрмак, Арахамія та їнші.
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10.08.2023 15:32 Відповісти
Спокійно! Це свої. Вони під дахом ОПи.
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10.08.2023 16:37 Відповісти
Чому досі кацапи в Україні ?
Треба було ще в 2014 році їх гнати йде війна а кацап фрідман володіє часткою мобільного оператора Київстар мінеральною водою моршинська
Громадяни України повинні відмовитись від Київстару і від моршинської бо там є частка кацапського бізнесу ?
Це треба питати у влади чому досі дають можливість кацапам заробляти
Виходить так що Україна вимагає санкції а сама співпрацює з окупантами
Це огидно і принизливо має бути для влади і для народу
А влада має в майбутньому за такі дії відповісти чому повністю не розірвані відносини економічні які допомагають агресору
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10.08.2023 17:28 Відповісти
А куда спешить? Денег Запад подкинет.
А тут надо работать, Выискивать, доказывать...
До пенсии в 40-45 лет осталось с гулькин нос.
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10.08.2023 20:14 Відповісти
Каста недоторканних.
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10.08.2023 20:54 Відповісти
Іван Саввіді - судя по фотографии - перс. Скрывая персидское происхождение фигуранта - вы скрываете истинные намерения врага.
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11.08.2023 08:54 Відповісти
 
 