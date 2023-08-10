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Рада заборонила продаж цигарок із маркуванням Duty Free

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duty

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Митного кодексу та інших законів щодо протидії незаконному обігу тютюнових виробів", який забороняє продаж цигарок та алкоголю з маркуванням Duty Free на час воєнного стану.

За прийняття відповідного законопроєкту №9315 у другому читанні та в цілому проголосували 276 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно із документом, до припинення або скасування воєнного стану в Україні забороняється поміщати у митний режим безмитної торгівлі та продаж (постачання) магазинами безмитної торгівлі, а також розміщення у них вироблених в Україні сигарет та інших тютюнових виробів.

При цьому законом забороняється продаж магазинами безмитної торгівлі тютюнових виробів одній особі протягом однієї доби в обсязі, що перевищує 50 сигарет або 10 сигар або 20 сигарил (вагою не більше 3 грамів кожна) або 50 грамів тютюну.

Аналогічне обмеження запроваджується на продаж магазинами безмитної торгівлі алкогольних напоїв. Одній особі протягом однієї доби дозволяється продавати не більше 2 літрів алкогольних напоїв із вмістом спирту, що не перевищує 22%, або 1 літр міцних (із вмістом спирту більш як 22%) алкогольних напоїв.

За порушення цих обмежень встановлюється адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від вісімсот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про заборону продажу цигарок у Duty Free 10 червня.

Як раніше пояснював очільник комітету Данило Гетьманцев, вказаний законопроєкт розробили для руйнування схеми ухилення від оподаткування ПДВ та акцизним податком під виглядом здійснення операцій з продажу тютюнових виробів магазинами безмитної торгівлі.

Автор: Михайло Орлюк
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А смысл?
Просто сменят схему, а как всегда пострадают простые люди.
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10.08.2023 14:15 Відповісти
Давно треба людям кинути палити, перестати видихати своє здоров'я в небо, даючи шалені надприбутки торгівцям сіном, онкологією та передчасною смертю.
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10.08.2023 14:30 Відповісти
- Як найпростіше кинути палити?
- Просто треба пам'ятати, що кожна викурена сигарета - це мінет, зроблений тютюновій фабриці!
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10.08.2023 18:42 Відповісти
А я гадав, що люди, що мають можливість "кататись" (сам не палю та й не маю можливості кататись), в тому ДютіФрі купують справжній "Кемел" та "Мальборо" від америкосів... То тепер нашам меценатам забороняють торгувати тут цигарками???
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10.08.2023 20:43 Відповісти
 
 