Рада заборонила продаж цигарок із маркуванням Duty Free
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Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Митного кодексу та інших законів щодо протидії незаконному обігу тютюнових виробів", який забороняє продаж цигарок та алкоголю з маркуванням Duty Free на час воєнного стану.
За прийняття відповідного законопроєкту №9315 у другому читанні та в цілому проголосували 276 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
Згідно із документом, до припинення або скасування воєнного стану в Україні забороняється поміщати у митний режим безмитної торгівлі та продаж (постачання) магазинами безмитної торгівлі, а також розміщення у них вироблених в Україні сигарет та інших тютюнових виробів.
При цьому законом забороняється продаж магазинами безмитної торгівлі тютюнових виробів одній особі протягом однієї доби в обсязі, що перевищує 50 сигарет або 10 сигар або 20 сигарил (вагою не більше 3 грамів кожна) або 50 грамів тютюну.
Аналогічне обмеження запроваджується на продаж магазинами безмитної торгівлі алкогольних напоїв. Одній особі протягом однієї доби дозволяється продавати не більше 2 літрів алкогольних напоїв із вмістом спирту, що не перевищує 22%, або 1 літр міцних (із вмістом спирту більш як 22%) алкогольних напоїв.
За порушення цих обмежень встановлюється адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від вісімсот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про заборону продажу цигарок у Duty Free 10 червня.
Як раніше пояснював очільник комітету Данило Гетьманцев, вказаний законопроєкт розробили для руйнування схеми ухилення від оподаткування ПДВ та акцизним податком під виглядом здійснення операцій з продажу тютюнових виробів магазинами безмитної торгівлі.
Будь ласка, зачекайте...
Просто сменят схему, а как всегда пострадают простые люди.
- Просто треба пам'ятати, що кожна викурена сигарета - це мінет, зроблений тютюновій фабриці!