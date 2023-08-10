Рада заборонила продаж цигарок із маркуванням Duty Free

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Митного кодексу та інших законів щодо протидії незаконному обігу тютюнових виробів", який забороняє продаж цигарок та алкоголю з маркуванням Duty Free на час воєнного стану.

За прийняття відповідного законопроєкту №9315 у другому читанні та в цілому проголосували 276 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно із документом, до припинення або скасування воєнного стану в Україні забороняється поміщати у митний режим безмитної торгівлі та продаж (постачання) магазинами безмитної торгівлі, а також розміщення у них вироблених в Україні сигарет та інших тютюнових виробів.

При цьому законом забороняється продаж магазинами безмитної торгівлі тютюнових виробів одній особі протягом однієї доби в обсязі, що перевищує 50 сигарет або 10 сигар або 20 сигарил (вагою не більше 3 грамів кожна) або 50 грамів тютюну.

Аналогічне обмеження запроваджується на продаж магазинами безмитної торгівлі алкогольних напоїв. Одній особі протягом однієї доби дозволяється продавати не більше 2 літрів алкогольних напоїв із вмістом спирту, що не перевищує 22%, або 1 літр міцних (із вмістом спирту більш як 22%) алкогольних напоїв.

За порушення цих обмежень встановлюється адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від вісімсот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Читайте також: Парламент Молдови заборонив роботу магазинів Duty-free

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про заборону продажу цигарок у Duty Free 10 червня.

Як раніше пояснював очільник комітету Данило Гетьманцев, вказаний законопроєкт розробили для руйнування схеми ухилення від оподаткування ПДВ та акцизним податком під виглядом здійснення операцій з продажу тютюнових виробів магазинами безмитної торгівлі.