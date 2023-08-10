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Підсанкційні компанії платитимуть податки в український бюджет

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Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №6529 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо застосування санкцій.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

Зокрема, закон передбачає нерозповсюдження санкцій на сплату податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та погашення податкового боргу.

До того ж до другого читання було внесено кілька змін:

  • встановлено 4 види заходів, які здійснює контролюючий орган з метою реалізації санкції прийнятих РНБО;
  • ПК доповнено механізмами реалізації таких заходів до підсанкційних осіб.
  • доповнено норми щодо заборони перебування підсанкційного суб’єкта на спрощеній системі оподаткування.

"Набрання чинності законопроєкту синхронізовано з нещодавно ухваленим Законом №3223, який запроваджує публічний Державний реєстр санкцій", – додав Гетманцев.

Автор: Юлiя Недашківська
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Хотілось би дізнатись детальніше. З одного боку, такі компанії не мають працювати в Україні. З іншого, - бюджету потрібна кожна копійка.
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10.08.2023 18:07 Відповісти
Пфф... а хтось проти? Звісно хай платять!!!
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10.08.2023 20:20 Відповісти
 
 