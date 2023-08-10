Оголошено тимчасові коридори для торговельних суден, що йдуть до та з портів України, – ВМС

Військово-морські сили ЗСУ оголосили про тимчасові коридор для торговельних суден, які прямують до та з українських портів.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

"Згідно з наказом навігаційного доручення ВМС ЗСУ №6 від 8 серпня 2023 року були оголошені нові тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України. При цьому повідомляється, що протягом всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку РФ", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше ці маршрути вже були запропоновані Україною у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Рада Міжнародної морської організації визнала право України на вільне торговельне судноплавство, яке гарантовано міжнародним морським правом.

Міжнародна морська організація також закликала Росію дотримуватися міжнародних конвенцій та припинити загрози торговельному судноплавству в Чорному морі.

"Вказані маршрути в першу чергу використовуватимусь для можливості виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення Росіі 24 лютого 2022 року", – наголошують військові.

Важливо, що до проходу маршрутами допускатимуться судна, власники/капітани яких офіційно підтверджують готовність до плавання в поточних умовах.

Як нагадали у ВМС, останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня. Після виходу Росії з "зернової угоди" Москва атакувала портову зернову інфраструктуру, щоб припинити доступ українського продовольства на світові ринки.