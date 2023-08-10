Великі мережі АЗС продовжують підвищувати ціни на бензин та дизпаливо

У період із 9 по 10 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 37 копійок і склала 51,4 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 39 копійок – до 53,44 грн/л, а дизельне пальне – на 38 копійок, до 50,72 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях державної мережі "Укрнафта" всі види пального здорожчали на 1 грн: бензин марки А-92 здорожчав до 48,9 грн/л, бензин А-95 – до 49,9 грн/л, бензин А-95-преміум – до 50,9 грн/л, ДП – до 48,9 грн/л.

На Shell усі види палива здорожчали на 1,5-1,6 грн. Так, ціна на А-95 збільшилася до 52,49 грн/л, на А-95+ – до 55,49 грн/л, на дизпаливо – до 52,40 грн/л.

На станціях SOCAR усі види пального здорожчали на 1 грн, на KLO ціни додали 90 копійок.

Мережі AMIC, Mango, "Укр-Петроль", U.GO, "Авантаж 7" та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,14-1 грн.