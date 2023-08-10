НАЗК внесло алкогольну компанію Bacardi до переліку спонсорів війни
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Національне агентство з питань запобігання корупції внесло бермудську компанію Bacardi Limited до переліку міжнародних спонсорів війни.
Як пояснюють у НАЗК, компанія продовжує вести бізнес в Росії та активно шукає там нових співробітників.
"Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Bacardi оголосила про зупинку експорту в Росію і припинення вкладень у рекламу, але пізніше ця частина допису зникла з її офіційної заяви. Відтак компанія продовжила постачати свою продукцію в РФ на мільйони доларів і шукати нових співробітників, публікуючи оголошення про вакансії", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вихід низки провідних міжнародних власників брендів з російського алкогольного ринку знизив конкуренцію і створив можливості для тих, хто залишився.
Так, скориставшись ситуацією, російський підрозділ компанії "Бакарди Рус" імпортував товарів на $169 млн за рік війни в Україні, податку на прибуток до бюджету агресора сплачено на суму понад $12 млн.
"Таким чином, Bacardi Limited продовжує сплачувати значні податки до бюджету Росії, підтримувати її економіку та спонсорувати агресію проти України", – підсумували в НАЗК.
Bacardi Limited є найбільшою приватною міжнародною алкогольною компанією у світі, її продукція продається у понад 170 країнах.
Серед відомих брендів компанії: бренді Baron Otard, джин Bombay, ром Bacardi; текіла Cazadores, горілка Grey Goose, вермут Martini та інші. Загалом Bacardi володіє понад 200 торговими марками.
Будь ласка, зачекайте...
нахер.
перехожу строго на вискарь.
Кроме того это не что то помогающее в войне, это водка *****! ее нужно больше!