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НАЗК внесло алкогольну компанію Bacardi до переліку спонсорів війни

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bacardi

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло бермудську компанію Bacardi Limited до переліку міжнародних спонсорів війни.

Як пояснюють у НАЗК, компанія продовжує вести бізнес в Росії та активно шукає там нових співробітників.

"Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Bacardi оголосила про зупинку експорту в Росію і припинення вкладень у рекламу, але пізніше ця частина допису зникла з її офіційної заяви. Відтак компанія продовжила постачати свою продукцію в РФ на мільйони доларів і шукати нових співробітників, публікуючи оголошення про вакансії", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вихід низки провідних міжнародних власників брендів з російського алкогольного ринку знизив конкуренцію і створив можливості для тих, хто залишився.

Так, скориставшись ситуацією, російський підрозділ компанії "Бакарди Рус" імпортував товарів на $169 млн за рік війни в Україні, податку на прибуток до бюджету агресора сплачено на суму понад $12 млн.

"Таким чином, Bacardi Limited продовжує сплачувати значні податки до бюджету Росії, підтримувати її економіку та спонсорувати агресію проти України", – підсумували в НАЗК.

Bacardi Limited є найбільшою приватною міжнародною алкогольною компанією у світі, її продукція продається у понад 170 країнах.

Серед відомих брендів компанії: бренді Baron Otard, джин Bombay, ром Bacardi; текіла Cazadores, горілка Grey Goose, вермут Martini та інші. Загалом Bacardi володіє понад 200 торговими марками.

Автор: Юлiя Недашківська
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а ведь бакарди блэк был моим любимым ромом.
нахер.
перехожу строго на вискарь.
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10.08.2023 11:47 Відповісти
пользуясь случаем, рекомендую Appleton Estate, или Doorly's. Ценовая категория немного повыше, но это натурпродукт в отличии от баккарди.
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10.08.2023 12:18 Відповісти
ого ценник конешно.. проще самому настойки набадяжить
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10.08.2023 12:24 Відповісти
5-летний апелтон вполне себе и цена не намного выше баккарди. У дурлиса большой разрыв в цене и вкусе между 12 летним и остальными. Но вообще, такой ром не пьется с колой, стаканами и под закуску. Это не вкусный аналог водки, это другое.
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10.08.2023 13:15 Відповісти
Капітан Морган теж непоганий,
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10.08.2023 17:36 Відповісти
наш главный шашлычник зелёных шашлыков - спонсор и провокатор войны
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10.08.2023 12:10 Відповісти
А кто то думает над тем что если это импортный товар, то это покупка и поддержка доллара и давление на курс рубля? Закрывая такие компании вы помогаете рублю держаться на плаву.
Кроме того это не что то помогающее в войне, это водка *****! ее нужно больше!
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10.08.2023 13:28 Відповісти
А хтось чув про китайські компанії внесені до цього переліку?
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10.08.2023 16:44 Відповісти
 
 